Al menos siete guerrilleros del ELN mueren en un bombardeo militar en el Catatumbo

Bogotá, 4 feb (EFE).- Al menos siete guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron y otro fue detenido este miércoles en un bombardeo del Ejército colombiano en la región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, informó esa institución.

Según el Ejército, se trata de una «operación de alta precisión que se lleva a cabo desde la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú», en el departamento de Norte de Santander.

El ataque se produce un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, propusiera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una reunión en la Casa Blanca, una lucha conjunta del Ejército de Colombia y el de Venezuela contra los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.

Petro considera que el ELN, con el que tuvo unos diálogos de paz que no prosperaron, dejó la lucha revolucionaria por dedicarse al «traqueteo» (narcotráfico) y el año pasado ordenó al Ministerio de Defensa hablar con Venezuela para «establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera».

«Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores», dijo hoy Petro en su cuenta de X al referirse a la operación militar, de la que dijo que se hizo con la debida precaución para no causar bajas entre niños reclutados por la guerrilla.

El Ejército añadió que en la operación de hoy, coordinada con la Fuerza Aérea y la Policía, los soldados que están en el terreno informaron de «la neutralización de siete sujetos, presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN y la captura de uno más».

Durante la operación también fue incautado «abundante material de guerra, entre armas largas y cortas, municiones y artefactos explosivos improvisados» y destruidos drones y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas.

El Ejército agregó que con estas operaciones militares se busca proteger a las poblaciones afectadas por la guerra declarada en enero de 2025 por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y los cultivos de coca del Catatumbo.

En esos enfrentamientos ha muerto más de un centenar de personas mientras que cerca de 65.000 campesinos se han visto forzados a abandonar sus tierras para ponerse a salvo.

«Invito al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente. Las oficinas de Presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos», escribió el mandatario en X.

De igual forma, invitó «al ELN a que acepte una misión de verificación científica e internacional para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz». EFE

