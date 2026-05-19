Al menos un militar muerto por un coche bomba en Damasco cerca del Ministerio de Defensa

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(actualiza cifra de heridos y más detalles)

Damasco, 19 may (EFE).- Al menos un militar murió este martes y otras 18 personas resultaron heridas en la explosión de un «coche bomba» en el barrio de Bab Sharqi, en el este de Damasco, cerca del ministerio sirio de Defensa, informaron fuentes oficiales.

Según la agencia oficial de noticias siria, SANA, un «coche bomba» explotó en la zona de Bab Sharqi «y causó la muerte de un soldado y heridas a otros» poco después de que una unidad del Ejército sirio desactivara un «artefacto explosivo improvisado colocado cerca de un edificio del Ministerio de Defensa» en ese barrio.

El director de los Servicios de Emergencia de Damasco, Najib al Naasan, dijo en declaraciones a SANA que la cifra de heridos aumentó a 18.

Un testigo de la explosión dijo a EFE que «las fuerzas de seguridad actuaron rápidamente para acordonar las calles aledañas».

Hasta el momento, se desconoce la autoría de esta acción, de la que por el momento ninguna organización se ha hecho responsable.

Desde la caída del dictador Bachar al Asad en diciembre de 2024, Siria ha experimentado una disminución relativa de la violencia a gran escala, aunque aún siguen produciéndose explosiones e incidentes de seguridad, incluidos atentados con coches bomba. EFE

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