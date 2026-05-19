Al menos un militar muerto y una docena de heridos por un coche bomba en Damasco

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El Cairo, 19 may (EFE).- Al menos un militar murió este martes y otras doce personas resultaron heridas en la explosión de un «coche bomba» en el barrio de Bab Sharqi, en el este de Damasco, informó el Ministerio de Defensa sirio en un comunicado.

Según la nota, reproducida por la agencia oficial de noticias siria SANA, un «coche bomba» explotó en la zona de Bab Sharqi «y causó la muerte de un soldado y heridas a otros» poco después de que una unidad del Ejército sirio desactivara un «artefacto explosivo improvisado colocado cerca de un edificio del Ministerio de Defensa» en ese barrio.

El director de los Servicios de Emergencia de Damasco, Najib al Naasan, dijo en declaraciones a la televisión oficial siria Al Ikhbariya que la cifra de heridos es de al menos doce.

Según Naasan, «equipos médicos y de ambulancias están trabajando para brindar la atención médica necesaria a los heridos y vigilar su estado de salud» siguiendo las directrices establecidas por el Ministerio de Sanidad.

Hasta el momento, se desconoce la autoría de esta acción, de la que por el momento ninguna organización se ha hecho responsable. EFE

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