Al menos un muerto tras un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

2 minutos

El Cairo, 26 oct (EFE).- Al menos una persona murió este domingo en un bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Naqoura, en el sur el Líbano, mientras otra persona resultó herida por la explosión de remanentes de guerra, informó el Ministerio de Salud libanés.

El ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un vehículo en la ciudad de Naqoura, en el distrito de Tiro, causando un muerto, indicó en un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud recogido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por otra parte, señaló que un ciudadano resultó herido por «una explosión de restos de guerra en el municipio de Aitaroun», situado también el sur del país, a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano.

El hombre resultó herido mientras prendía fuego a un campo de pasto seco frente a su casa en el municipio cuando «un objeto sospechoso dejado por el enemigo israelí explotó, causándole heridas leves», añadió la ANN.

Todo ello se produce en medio de una intensificación de los bombardeos israelíes contra el territorio libanés, que ha registrado tres oleadas de ataques de envergadura en apenas una semana, supuestamente dirigidos contra infraestructura del grupo chií Hizbulá, así como otras acciones.

Además, los drones israelíes llevan días volando de forma incesante sobre Beirut, en lo que ha sido interpretado como un aviso por parte del Estado judío tras la reciente entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Israel ha continuado atacando el Líbano pese al cese de hostilidades en vigor entre ambos países desde hace casi un año. EFE

