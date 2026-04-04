Al menos un muerto y 47 heridos durante encuentro de hinchas en estadio de Alianza Lima

3 minutos

(Actualiza con recuento de víctimas y descarta caída de una pared)

Lima, 3 abr (EFE).- Al menos una persona murió y 47 resultaron heridas en el Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, durante una concentración de hinchas que generó en un confuso incidente cuyas causas son investigadas.

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, anunció a medios locales que el saldo de la emergencia es, hasta el momento, una persona fallecida, 17 heridos que están ingresados en el Hospital 2 de Mayo, 15 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y 2 que fueron conducidos a otros centros hospitalarios.

En principio, las primeras valoraciones apuntaron a la caída de una pared de la tribuna sur del estadio, conocido popularmente como Matute, que provocó heridas a unos 60 hinchas.

El brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, aclaró posteriormente a periodistas que se había dado información inexacta en redes sociales, y que la investigación inicial de la entidad indica que la estructura del estadio se encuentra en buen estado y no se ha caído ninguna pared, como señalaron los primeros informes.

Tras el recuento oficial de las víctimas que llevó el saldo a 47, el ministro Velasco expresó que miembros de barras del equipo limeño estuvieron «presionando entre ellos» durante la concentración hasta derivar en «un desenlace fatal».

Los hinchas programaron un ‘banderazo’, una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo en la víspera del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado en el estadio Monumental.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que detalló que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú ha desplegado más de 40 efectivos y 12 unidades para atender «una emergencia de rescate de personas atrapadas en una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva».

Agregó que la Policía Nacional ha establecido un perímetro de seguridad para facilitar las labores de rescate y realizar los desvíos vehiculares correspondientes, con el objetivo de mantener el orden durante las acciones de atención en la zona.

Detalló que los barristas no cayeron a la fosa ni tuvieron que rescatarles entre escombros y sostuvo que aunque la causa del accidente debe ser investigada en profundidad, apuntó que se trata de un tema fortuito en un momento de jolgorio de la barra.

Pajuelo agregó que los hechos ocurrieron en la Tribuna Sur del Matute, como se conoce al estadio del ALianza Lima, y que cuando llegaron había una gran cantidad de personas. EFE

pbc/hbr

(fotos)