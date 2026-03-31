Al menos un muerto y 50 heridos por un incendio en una planta petroquímica en Rusia

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Moscú, 31 mar (EFE).- Al menos una persona murió y otras 50 resultaron heridas este martes a consecuencia de un incendio que se desató, presuntamente por motivos técnicos, en una planta petroquímica de la región rusa de Tatarstán, según informó la empresa afectada.

«A consecuencia del fallo del equipamiento y el incendio que le siguió murió una persona», señaló la empresa SIBUR Nizhnekamsk en su canal de Telegram, al expresar sus condolencias a los familiares de la víctima y prometer toda la ayuda y apoyo necesarios.

Añadió que en estos momentos tienen información de 50 heridos de diversa gravedad que recibieron atención médica.

Quince heridos tuvieron que ser hospitalizados, según el canal de Telegram 112.

«Continúa el trabajo de extinción del incendio, participan más de 60 efectivos y 19 máquinas de bomberos del Ministerio de Emergencias de Rusia», indicó SIBUR.

Según la compañía, en estos momentos «se lleva a cabo el control del aire atmosférico, no se observan peligros para la población ni la situación ecológica».

En las redes sociales rusas se difunden vídeos en las que se ve una espesa columna de humo negro elevándose sobre la planta.

El canal de Telegram Mediazona indicó, citando testimonios de la población, que el incendio se desató tras una potente explosión, sin precisar su origen. EFE

mos/psh