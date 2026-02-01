Al menos un muerto y cuatro heridos en nueva ronda de ataques de Israel contra el Líbano

2 minutos

El Cairo, 1 feb (EFE).- Al menos una persona murió este domingo y otras cuatro resultaron heridas en una nueva ronda de bombardeos efectuada por Israel contra dos puntos del sur del Líbano, donde el Ejército israelí dijo haber atacado vehículos y a un miembro del grupo chií Hizbulá.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo en un breve comunicado que al menos «un ciudadano» murió y otros tres sufrieron heridas, entre ellos un menor de 16 años, en un ataque contra la localidad de Abba, en el distrito meridional de Nabatieh.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el ataque fue efectuado con dos misiles contra un vehículo que circulaba por una carretera que conecta con la localidad de Doueir, y que el bombardeo mató al conductor e hizo que el coche se estrellara contra el lateral de la vía.

Además, el medio oficial apuntó que entre los heridos se encuentran un niño de 9 años que viajaba con su familia en el vehículo, mientras que una niña de 4 años también sufrió lesiones al encontrarse jugando cerca de la carretera donde se produjo el ataque, que causó daños de distinta envergadura en las viviendas cercanas.

Según un comunicado del Ejército israelí, los ataques fueron dirigidos contra «varios vehículos de ingeniería de Hizbulá» que presuntamente estaban siendo utilizados por el movimiento armado «para restablecer instalaciones de infraestructura terrorista en la zona».

«Las actividades de Hizbulá para restablecer instalaciones de infraestructura terrorista constituyen una violación de los acuerdos de alto el fuego entre Israel y el Líbano», añadió la nota, en referencia a la frágil tregua alcanzada en noviembre de 2024 que puso fin a la guerra pero que no ha logrado detener los ataques israelíes.

El Ejército israelí también afirmó haber atacado «a un terrorista de Hizbulá en la zona de Doueir», sin aportar más detalles de la acción ocurrida en la misma zona del vehículo atacado.

Además, el Ministerio de Salud libanés dijo que otra persona resultó herida en un bombardeo israelí contra la localidad meridional de Qanarit, en el distrito de Sidón.

Todo ello se produce en medio de una intensificación de las acciones israelíes contra el territorio libanés, que sigue atacando asiduamente pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año, tanto con bombardeos selectivos contra vehículos como con oleadas contra presuntos almacenes de armas. EFE

