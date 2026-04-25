Al Qaeda reivindica los ataques de Mali y anuncia el control de Kidal con secesionistas

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Bamako, 25 abr (EFE).- La filial de Al Qaeda en el Sahel reivindicó una serie de ataques perpetrados este sábado en Mali, incluidas ofensivas contra posiciones y sedes militares y administrativas en Bamako y su periferia, y anunció haber tomado el control de la ciudad estratégica septentrional de Kidal.

El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) explicó además en un comunicado que atacó las sedes del presidente, Assimi Goita, y del ministro de Defensa, Sadio Camara, y el aeropuerto internacional de Bamako.

Asimismo, anunció la toma de control de la ciudad de Mopti (centro), así como de la mayor parte de las posiciones militares en las poblaciones de Sévaré (centro) y Gao (norte).

Precisó que las operaciones en el norte del país se realizaron con la participación de sus «socios» del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que agrupa a varias facciones nacionalistas que exigen la independencia de esa región al norte de Mali y que reivindicaron también la toma de Kidal. EFE

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