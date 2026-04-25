Al Sisi pide diálogo y advierte contra «intentos deliberados» de modificar mapa de O.Medio

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El Cairo, 25 abr (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, pidió este sábado que los principales actores de los conflictos en Oriente Medio recurran al diálogo y las soluciones políticas, tras advertir contra «ideologías extremistas» e «intentos deliberados de modificar el mapa» de esa región.

Al Sisi, en un discurso televisado, aludió a la necesidad de un acuerdo político que ponga fin a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, así como a la necesidad de iniciar la segunda fase de la tregua en Gaza, según el acuerdo patrocinado por EE.UU. en octubre pasado, y que puso fin a la guerra en la Franja palestina.

«Oriente Medio atraviesa un período delicado y crítico, presenciando intentos deliberados de modificar su mapa bajo el pretexto de ideologías extremistas», alertó sin especificar.

Apuntó que su país, el primer Estado árabe en firmar la paz con Israel (1979) y mediador clave en los conflictos de la zona, «cree que el mejor camino para el futuro no se basa en la ocupación, la destrucción y el derramamiento de sangre, sino en la cooperación, la construcción y la paz».

«Este es el único camino para que la prosperidad prevalezca para todos», añadió con ocasión del aniversario de la retirada de las tropas de Israel de la península del Sinaí, ocupada por el Estado judío desde 1967, tras la firma del tratado de paz entre ambas naciones.

En este sentido, subrayó la necesidad de «respetar la soberanía e integridad territorial de los Estados», y de «frenar los intentos de dividir y desmantelar los países de la región, apoderarse de sus recursos y alimentar conflictos internos, guerras civiles y conflictos internacionales».

Sus palabras se producen mientras continúan los intensos esfuerzos de Pakistán para acercar los puntos de vista entre EE.UU e Irán, mientras El Cairo y Washington lo hacen para evitar el colapso de las teguas en Gaza y el Líbano.

«Las soluciones políticas y las negociaciones son la mejor manera de evitar a la región más desastres, derramamiento de sangre y destrucción», enfatizó.

Al Sisi hizo hincapié en la «importancia de la plena implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluyendo la entrada sin trabas de ayuda humanitaria y el inicio inmediato de la reconstrucción de la Franja».

En este contexto, rechazó nuevamente «de forma categórica, que no admite interpretación ni compromiso, cualquier intento de desplazar a los palestinos (a Egipto o Jordania) bajo ninguna circunstancia». EFE

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