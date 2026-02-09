Al Sisi viaja a Emiratos en medio de crecientes acusaciones árabes contra Abu Dabi

3 minutos

El Cairo, 9 feb (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, viajó este lunes a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para reunirse con su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed, en un momento en el que crece el aislamiento del país del Golfo en su entorno árabe por acusaciones contra Abu Dabi de interferir en los asuntos internos de sus vecinos y ayudar a grupos secesionistas.

La Presidencia egipcia subrayó en un comunicado que el viaje, no anunciado con anterioridad, «confirma el interés de ambos líderes en seguir fortaleciendo las relaciones entre los dos países en diversos campos y en mejorar la consulta y la coordinación sobre cuestiones y crisis regionales e internacionales de interés común».

Destacó asimismo que la visita es «fraternal», y que el mandatario egipcio «se reunirá con su hermano», Bin Zayed, sin dar a conocer más detalles.

Países como Arabia Saudí, Yemen, Sudán y, últimamente, Argelia, han ido denunciado la supuesta intromisión de Abu Dabi en los asuntos internos de otros socios de la Liga Árabe, en medio de acusaciones de brindar ayuda financiera, así como armas, a grupos secesionistas.

Argelia decidió el pasado sábado cancelar el acuerdo de servicios aéreos con los EAU, firmado en 2013, y su presidente, Abdelmadjid Tebboune, volvió a criticar la política de EAU, sin nombrar de forma directa al país del golfo Pérsico, al que llamó como «miniestado» y acusó de intentar interferir en las elecciones en su país.

Argelia ha denunciado en los últimos años, de forma extraoficial, «maniobras» de los EAU que pretenden perjudicar la estabilidad en países árabes y africanos.

Arabia Saudí, por su parte, que lidera la coalición militar que respalda al gobierno yemení internacionalmente reconocido, obligó en enero pasado a EAU a retirar a sus fuerzas del Yemen tras acusar a Abu Dabi de apoyar a grupos secesionistas yemeníes.

Es más, Riad denunció este domingo que EAU, sin nombrarlo, suministra con «armas y mercenarios extranjeros» a las paramilitares sudanesas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combaten al Ejército regular sudanés desde hace tres años, «pese a que afirman que apoyan una solución política» en el país africano.

Emiratos Árabes, que mantiene buenas relaciones con Egipto, donde cuenta con inversiones multimillonarias, ha negado en varias ocasiones las acusaciones en su contra, y afirmado que actúa en favor del establecimiento de la paz en Oriente Medio.

EAU, Egipto y Arabia Saudí forman parte del llamado «Cuarteto para Sudán», liderado por Estados Unidos, y que pretende alcanzar una solución política a la guerra en ese país, si bien Jartum insiste en apartar a Abu Dabi, al que acusa de «conspiración» y de suministrar con armas y mercenarios a las FAR. EFE

