Alan Franco: «El partido ante Marruecos es el camino de lo que queremos»

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Leganés (Madrid), 29 mar (EFE).- Alan Franco, centrocampista de la selección de Ecuador, indicó este domingo que pese al empate 1-1 ante Marruecos hace un par de días en el amistoso disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, fue un partido que «es el camino» para lo que persigue la ‘Tri’ de cara al Mundial 2026.

«Sin duda es el camino. Es lo que entrenamos y es lo que queremos. Qué bueno que haya sido contra Marruecos, un rival difícil, complicado…», reflexionó antes de entrenar con el resto del grupo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

El polivalente futbolista insistió en que el equipo realizó una gran hora de partido frente el actual campeón de África, y restó importancia a su gran partido como lateral derecho.

«Más allá de lo que haga yo, el grupo siempre es lo más importante. Hicimos un encuentro bueno, positivo, creo que tuvimos 60 minutos a un nivel como nosotros sabemos. Espero que podamos prolongarlo más aún», afirmó.

Su actuación fue otra de las notas positivas, en una defensa en la que compartió minutos con Willian Pacho, Joel Ordóñez y Piero Hincapié, tres defensas consolidados en el fútbol europeo: «Otra vez como lateral pero es una posición en la que llevo ya varios partidos en la selección, así que ahí estamos aprendiendo y tratando de hacer las cosas lo mejor posible».

Su inclusión atrás también dio mucho a la ‘Tri’ a la hora de sacar el balón jugado ante Marruecos, aunque Franco indicó que su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, le exige diferentes cosas según el rival.

«Las cosas que me piden dependen del rival. Justo contra Marruecos era para defender como lateral pero cuando teníamos balón era para hacer una línea de tres con Willian (Pacho) y Joel (Ordóñez). Varía mucho en función de la forma en la que queremos jugar», admitió.

Asimismo, agradeció a todos los compatriotas que animaron el viernes al equipo, ya se sintieron «como en casa»: «Genial. Todos coincidimos en que nos sentimos en casa. Qué bueno que los ecuatorianos se hayan acercado y hayan venido a Madrid a ver a la selección. Pudimos darles un poco de ese cariño que recibimos de parte de ellos».

Por último, habló sobre el siguiente amistoso que Ecuador disputará en este parón, en Eindhoven ante Países Bajos, otro gran equipo que medirá las sensaciones de la ‘Tri’ antes del Mundial: «Hoy comenzaremos a analizar, mirar vídeos y prepararlo de cara al martes». EFE

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