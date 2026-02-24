Albanese apoya exclusión de Andrés y recuerda que los australianos están «disgustados»

Sídney (Australia), 24 feb (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo este martes que los australianos se sienten «disgustados» por los vínculos entre el expríncipe Andrés con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, y defendió su decisión de respaldar la posible exclusión del expríncipe de la línea sucesoria.

En declaraciones a los medios, Albanese defendió su decisión de escribir a su homólogo británico, Keir Starmer, para respaldar la posible exclusión del expríncipe de la línea de sucesión al trono, tal y como viene sugiriendo Londres.

«Australia está directamente involucrada en esto, así que tenemos derecho a presentar nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es bastante claro, y creo que hablo en nombre de todos los australianos al decir que no queremos recibir a este tipo», señaló Albanese.

Según dijo, Australia, como uno de los «reinos» de la Mancomunidad (Commonwealth) que reconocen como jefe de Estado al monarca británico, tiene derecho a fijar una posición clara sobre quién figura en la línea de sucesión.

El primer ministro explicó que no solo envió una carta formal a Starmer, a quien avisó por mensaje de texto, sino que también informó a los líderes estatales y territoriales australianos, ya que cualquier cambio en la sucesión requiere el aval del Reino Unido y el acuerdo de los demás reinos, entre ellos Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

El proceso, recordó, debe iniciarse en Londres y posteriormente ser aprobado por los países implicados.

La postura australiana se conoció días después de la detención temporal de Mountbatten-Windsor en el Reino Unido bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. Aunque ya fue despojado de sus títulos reales el año pasado, aún ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión.

Australia se convirtió así en el primer país de la Mancomunidad, conocida oficialmente como la Commonwealth of Nations, una asociación voluntaria de 56 países, en su mayoría antiguos territorios del Imperio británico, en confirmar públicamente su apoyo a la medida.

En paralelo, el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, indicó hoy que su gobierno ha mantenido conversaciones directas con el gabinete británico y que apoyaría formalmente la decisión si el Reino Unido opta por excluirlo de la sucesión.

Nueva Zelanda y Australia son monarquías constitucionales y comparten como jefe de Estado al soberano británico, por lo que cualquier modificación en el orden de sucesión requiere la coordinación de los «reinos» de la Mancomunidad.

Estos incluyen a 15 países: Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Jamaica, Belice, Bahamas, Grenada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. EFE

