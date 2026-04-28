Albares afirma que el pueblo de Cuba es el que debe decidir «libremente sobre su futuro»

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Santo Domingo, 28 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que es el pueblo de Cuba el que debe decidir «libremente sobre su futuro» y planteó que «cualquier situación» en ese país «siempre se mantenga» dentro del respeto al derecho internacional.

Albares, que concluye hoy una visita oficial de dos días a República Dominicana como parte de una gira latinoamericana, también abogó por el fin de la situación humanitaria «inaceptable» por la que atraviesa la nación cubana.

Hizo referencia a que, durante la IV Cumbre de la Democracia que se celebró en España, su país, Brasil y México emitieron un comunicado en el que expresaron su «enorme preocupación» por la situación en Cuba, enfocándose en la necesidad de enviar ayuda para paliar la crisis económica y de suministros, citando el impacto del bloqueo estadounidense.

El diplomático, por otra parte, dijo que España no participa en los contactos que sostienen los gobiernos estadounidense y cubano.

«Este es un proceso exclusivamente bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Esto está públicamente expresado», subrayó.

Sin embargo, expuso que es el pueblo cubano el que debe decidir «libremente sobre su futuro (…) hay que respetar la integridad territorial de Cuba», respondió el alto cargo español a los medios en la Embajada de su país en Santo Domingo.

La Administración de Donald Trump impuso en enero pasado un bloqueo petrolero a Cuba, que dependía de la llegada del crudo proveniente de países como Venezuela o México.

A finales de marzo pasado, Estados Unidos permitió la llegada a Cuba de un petrolero con bandera rusa, lo que ha contribuido a aliviar algo la severa crisis energética por la que atraviesa la nación caribeña.

Albares, que viaja acompañado de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán, partirá este martes a México para concluir una gira regional que inició el lunes en Puerto Rico. EFE

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