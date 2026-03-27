Albares cierra un reconciliador viaje a Argelia en la memoria histórica española de Orán

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Argel, 27 mar (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, concluyó este viernes su visita de dos días a Argelia, que pone fin a la crisis diplomática de 2022, con un acto de memoria histórica al exilio republicano español en Orán, emblemática ciudad argelina con históricos lazos con España.

«Mi viaje, ayer a Argel y hoy aquí, a Orán, es una muestra de nuestras sólidas relaciones bilaterales», declaró Albares durante la inauguración del Instituto Cervantes de la ciudad, «donde se sienten los lazos de amistad entre España y este país amigo, vecino y socio estratégico».

La visita a la urbe costera, en la segunda jornada del viaje oficial, incluyó un recorrido por el fuerte de Santa Cruz, una de las fortificaciones construidas durante el control hispano de este litoral entre el siglo XVI y XVIII, cuya huella española marca parte de la idiosincrasia actual de Orán.

La jornada terminó con un homenaje ante el monolito en memoria al barco Stanbrook, que partió desde Alicante (España) el 28 de marzo de 1939, con el fin de la guerra civil, con 2.638 españoles: «En memoria de los refugiados republicanos españoles, en reconocimiento al pueblo argelino por su acogida solidaria», reza en el bloque de piedra.

Reconciliación y gas

El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, confirmó ayer, jueves, ante Albares la plena vigencia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que estaba suspendido desde la crisis diplomática de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez mostró su apoyo al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Superada la crisis, que ha escenificado este viaje oficial, el ministro de Exteriores español aseguró en declaraciones a un reducido grupo de medios, entre ellos EFE, que el expediente saharaui «fue evocado en un par» de ocasiones «sin profundizar», durante sus encuentros con autoridades argelinas.

La jornada del jueves, de marcado carácter político y económico, mostró la plena reconciliación en la «profundización» de las relaciones y el «relanzamiento» de encuentros y visitas, que contempla una próxima Reunión de Alto Nivel (RAN) en Madrid, puesto que la última se celebró en 2018 en Argel.

Albares mantuvo un encuentro de trabajo con su homólogo, Ahmed Attaf, y una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, en la que se acordó una mayor cooperación energética «con el incremento del volumen de gas hacia España».

El titular de Exteriores español valoró el papel de Argelia, principal proveedor de gas a España, como «un suministrador fiable y constante en un momento en el que todo el mercado energético mundial está sufriendo por la guerra una transformación conjunta» debido a la escalada bélica en Oriente Medio.

Las relaciones comerciales, que estuvieron congeladas durante la crisis a excepción del suministro de gas, han experimentado también una fuerte recuperación en los últimos, dijo Albares ante el encuentro con empresarios españoles que operan en el país, con los que abordó proyectos de inversión en áreas como hidrocarburos, la alimentación, la cerámica o la industria. EFE

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