Albares dice que Israel piensa igual que Rusia al usar guerra para su política exterior

Doha, 6 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, equiparó este sábado a Rusia con Israel por usar ambos países la guerra como una «herramienta normal» para su política exterior.

«Creo que lo que realmente debería interesarnos ahora mismo en Europa es qué podemos hacer en este momento tan difícil de la historia mundial, en el que para algunos países, como Rusia, la guerra se ha convertido en una herramienta normal de política exterior. No es el único caso,+ en Oriente Medio, Israel piensa exactamente igual», aseveró durante una intervención en el Foro de Doha, en Catar.

En el panel sobre mediación junto al primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán; la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el español indicó que los europeos piensan «lo contrario».

«Creemos que la guerra no es una forma de resolver disputas entre personas o Estados y, sobre todo, que una guerra de agresión no puede tener recompensa», dijo.

También habló de Ucrania, donde «está en juego» la «soberanía y la integridad territorial del pueblo ucraniano, que ya son enormes».

Por ello, dijo que hay que «diseñar el futuro sistema de seguridad de Europa y del mundo», dado que «si una guerra de agresión tiene una recompensa (…), nadie estará libre del riesgo de despertar y darse cuenta de que el vecino fuerte quiere una parte de la soberanía».

De esa manera acogió «con satisfacción» los esfuerzos de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EE.UU. presentó el mes pasado un plan que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

Ucrania eliminó posteriormente en una reunión de sus negociadores con los estadounidenses en Ginebra las condiciones que consideraba inaceptables del documento. La versión revisada del mismo ha sido rechazada por Moscú como base para comenzar negociaciones directas. EFE

