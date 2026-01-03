Albares mantiene una conversación con el líder opositor venezolano Edmundo González

1 minuto

Madrid, 3 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habló este sábado con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia sobre la situación tras el ataque de EE.UU. de este sábado.

Según confirmaron a EFE fuentes de Exteriores, Albares mantuvo una conversación con González Urrutia, que reside exiliado en España desde septiembre de 2024, tras las elecciones presidenciales de julio, en las que fue el candidato de la principal coalición opositora.

Tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela de hoy, Albares también mantuvo contactos con la alta representante de la UE para política exterior, Kaja Kallas, y los ministros de Exteriores de Italia y Portugal. EFE

alr/ie/jl/rf