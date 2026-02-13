Albares y Sibiga abordan en Múnich la ayuda a Ucrania y el proceso de paz

2 minutos

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, abordaron este viernes el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, entre otros temas, en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

«España va a seguir apoyando a Ucrania y reforzando sus sistema energético, gravemente dañado por los continuos ataques rusos. También para alcanzar una paz global, justa y duradera», escribió Albares en X.

«Así se lo he reiterado a mi buen amigo, el ministro de Exteriores de Ucrania Andrí Sibiga», agregó.

Por su parte, el jefe de la diplomacia ucraniana anunció en la misma red social que había informado a su «amigo español», sobre los «recientes esfuerzos de paz y las maneras de acelerarlos».

«No hay alternativa a incrementar la presión sobre Rusia: a nivel político, económico y militar», subrayó.

Sibiga agregó que los dos también habían abordado pasos para reforzar la resiliencia del sistema energético ucraniano y fortalecer las defensas aéreas y otras capacidades militares, en medio de los más recientes ataques rusos contra las infraestructuras civiles esenciales.

«Agradecí a España y personalmente a José Manuel el rápido e importante apoyo a Ucrania durante este invierno, el más duro (desde el inicio de la guerra en 2022). Invité a mi colega español a visitar Ucrania», concluyó el ministro.

Albares participa este viernes en Múnich en un coloquio sobre el futuro de la Franja de Gaza.

También se encuentra en la capital bávara el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien está previsto que se reúna hoy con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y que pronuncie mañana sábado un discurso en este foro político, uno de los más importantes a nivel internacional. EFE

cph/cae/fpa