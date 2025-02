Albert Serra, sobre el estreno de su película de tauromaquia: «Me dan igual las críticas»

Sara Morato

Róterdam (Países Bajos), 3 feb (EFE).- El director de ‘Tardes de Soledad’, documental sobre la tauromaquia ganador de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2025, Albert Serra, asegura que «le dan igual» las críticas que puedan surgir sobre el tema principal del filme en su estreno en cines el próximo 7 de marzo.

«¿Qué hago? Yo no he inventado la tauromaquia. Mi intención era hacer una obra en sí misma, con independencia del tema que trata. Yo no he hecho una película para el público, he hecho una película para mí», afirmó Serra en una entrevista con EFE durante el Festival Internacional de Cine de Róterdam.

Para el realizador catalán, la polarización en torno a la película es «natural, casi coherente», debido a la controversia que en España despierta.

«Yo tengo absolutamente nada que decir. Si lo tuviera escribiría un libro. Si lo hago con imágenes es porque van a revelar algo que no es una idea mía. He grabado con la cámara y mi intención era mostrar, nada más», subrayó.

En su línea habitual, Serra vuelve a hacer gala de la autonomía del arte cuando no sirve a ninguna causa externa y su justificación «como obra de arte por ella misma».

«Cuando empiezas a servir a una causa vas simplificando la complejidad de las imágenes porque tienes una opinión sobre una realidad y quieres que las imágenes se presten a ello. La película es un retrato objetivo, la polémica la pone la gente», subrayó.

Preguntado por su opinión sobre la descripción de la tauromaquia en el programa del propio festival como «quizás una de las prácticas culturales más espantosas y crueles de Europa», Serra argumentó que «algunos lo verán como un ritual» y otros no.

«El tema de la muerte está presente, el sacrificio y la violencia están ahí. Lo tienen que poner así, un poco exagerado, para que el público extranjero no se escandalice. El debate está en que esto tenga justificación», alegó.

El filme llegó esta semana a Róterdam tras una gira internacional que lo ha llevado el Festival du Nouveau Cinéma de Montreal, la Viennale o el cine de Tokio, entre otros.

«Curiosamente la crítica internacional recibe bien el tema de la tauromaquia. Para ellos esto es una particularidad de España. Lo ven como algo antropológico que no va con ellos», declaró.

El primer documental de Serra, que se rodó durante casi tres años, sigue en el ruedo y en los momentos previos y posteriores a la corrida al torero peruano Andrés Roca Rey, a quien agradece su acogida.

«La película existe gracias a su generosidad y a la de su cuadrilla. Se comportan sin filtros a pesar de tener la cámara a dos palmos. Es evidente que tienen otros problemas en momentos de extrema tensión, pero eso le da valor a la obra”, explicó.

La elección de Roca Rey como protagonista vino por su «compromiso» y «valentía» independientemente del tamaño del toro. «Siempre da algo a la cámara a nivel expresivo», argumentó.

Los momentos de euforia tras el combate protagonizados por la cuadrilla, en los que el común denominador son las palabras «huevos» y «cojones» acompañadas de cánticos exacerbados, son para el director «una muestra de profunda humanidad» tras «haber sufrido situaciones de verdadero peligro».

«La gente lo ve como algo agresivo, masculinidad tóxica dicen algunos, pero no es así. O tú te crees que están en la guerra de Rusia (contra Ucrania) hablando entre ellos tranquilamente”, alegó.

Para conseguir que la tensión se traslade del ruedo a la pantalla, el filme emplea planos largos en los que la cámara aguanta desde una proximidad casi arriesgada el duelo entre el toro y el torero.

“Se refleja mucha intensidad con el torero y con el toro. Parece incluso que es solo una cosa entre ellos. Te conviertes en un testigo muy indiscreto y próximo”, destacó el director.

Serra concluyó que con la película nunca intentó «provocar», sino «mostrar en toda su complejidad» la práctica taurina «siempre con la perspectiva de lo humano como centro». EFE

