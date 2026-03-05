Alcalde de Estambul acusa a Erdogan en Bruselas de presiones sin precedentes a opositores

Bruselas, 5 mar (EFE).- El alcalde en funciones de Estambul, Nuri Aslan, denunció este jueves en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas las «presiones e injusticias sin precedentes» que el Gobierno de Turquía, del islamista Recep Tayyip Erdogan, ejerce contra opositores políticos, «consciente de que no puede derrotarlos en las urnas».

Aslan se expresó así en la Eurocámara tras recoger el Premio Alcalde Paweł Adamowicz, otorgado por el Comité Europeo de las Regiones al exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoğlu, detenido y destituido de su cargo en marzo de 2025, junto con más de 100 funcionarios de la ciudad por motivos políticos, en un arresto que planteó en Bruselas «interrogantes» sobre los principios democráticos del país.

«El gobierno, consciente de que no puede derrotar a Imamoğlu en las urnas, ha decidido eliminarlo por la vía legal. Durante su mandato, la ciudad de Estambul ha enfrentado más de 390 investigaciones, sin que se haya encontrado ni un solo caso de irregularidad. Se le revocó el título universitario y se abrieron más de diez causas penales en su contra para intentar impedir su candidatura presidencial. Su familia fue sometida a presiones», dijo Aslan.

Un año después de su detención, el exalcalde afronta a partir de la semana que viene un juicio en el que se solicita una pena de prisión superior a 10.000 años para 400 personas, entre ellos 27 dirigentes locales contrarios al Gobierno conservador de Erdogan.

Para Aslan, que es el sucesor en funciones de Imamoğlu, las «presiones e injusticias» que se están llevando a cabo no tienen «precedentes», aunque confió en que «tarde o temprano» terminarán.

«Con el apoyo de nuestro pueblo, la oposición democrática llegará al poder en las primeras elecciones. (Imamoğlu) trabaja día y noche en prisión para lograr este objetivo», subrayó.

Sobre una posible represalia del Gobierno turco para tratar de acallar más voces críticas, el alcalde en funciones sostuvo que «mientras este pueblo y este gobierno local sean tan fuertes, no tenemos nada que temer de nadie».

La adhesión de Turquía a la UE, más lejos bajo el mandato de Erdogan

Aslan afirmó que, en caso de que su formación, el Partido Republicano del Pueblo, alcance el Gobierno turco en los próximos comicios presidenciales de 2028, la adhesión de Turquía a la UE se realizaría «lo antes posible».

«Creo que la República de Turquía definitivamente se unirá a la Unión Europea y se convertirá en miembro, porque Europa nos necesita, y nosotros necesitamos a Europa. De hecho, somos un todo. Estoy seguro de que lo lograremos. Somos parte de Europa, nunca nos hemos considerado separados», aseguró.

«Estamos decididos a defender el respeto a la voluntad popular, el Estado de derecho, el pluralismo y la democracia», zanjó, al considerar que esa visión contrasta con la de Erdogan.

En la entrega del galardón que reconoce la defensa de los valores democráticos, las regiones europeas premiaron al excalcalde por «luchar por los derechos democráticos a nivel local, a pesar de los riesgos» y por trascender las divisiones políticas, étnicas y religiosas, para «promover la unidad y la dignidad». EFE

