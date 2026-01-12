Alcalde de Londres presume de haber mejorado la seguridad en niveles no vistos en 11 años

Londres, 12 ene (EFE).- El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, defendió este lunes haber logrado mejorar la seguridad en la capital británica, después de registrar en 2025 el menor número de homicidios de los últimos 11 años.

Según los datos difundidos hoy por el Ayuntamiento de Londres, a lo largo de 2025 hubo 97 homicidios -un 11 % menos que el año anterior (109)-, el número más bajo registrado desde 2014, pese a que la población londinense ha crecido en cerca de medio millón de personas desde entonces.

En un encuentro con medios internacionales, entre los que se encontraba EFE, Khan dijo que los datos demostraban que su «enfoque sostenido con ser duros con el crimen y las causas complejas del crimen está funcionando».

En este sentido, el alcalde de Londres indicó que la campaña se ha centrado tanto en la prevención como en la aplicación de la ley, teniendo como resultado «menos tiroteos, menos apuñalamientos y comunidades que se sienten más seguras que en cualquier otro momento de la última década».

«Pero no nos damos por satisfechos. Una sola muerte siempre será demasiado. Por eso seguiré haciendo todo lo posible para invertir en la policía y ofrecer oportunidades positivas a los jóvenes londinenses, de modo que podamos aprovechar este importante progreso y seguir haciendo de Londres una ciudad más segura para todos», agregó Khan.

La tasa de homicidios de Londres se sitúa actualmente en el 1,1 por cada 100.000 habitantes, lo que la situaría por debajo de otras grandes ciudades del Reino Unido y de otras comparables a nivel mundial, tales como Nueva York (2,8), Berlín (3,2) o Milán (1,6).

Entre las cifras reveladas, destaca especialmente el descenso en el número de homicidios entre los jóvenes menores de 25 años, que ha caído a su nivel más bajo en tres décadas.

Una de las razones, es la creación de la Unidad de Respuesta a la Violencia contra los Jóvenes (VRU) de la Alcaldía, que trabaja en escuelas para abordar la exclusión y el absentismo y evita la reincidencia de los menores. Solo en 2025, ha realizado 550.000 intervenciones.

También la estrategia de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), una combinación de vigilancia policial y el uso de nuevas tecnologías de reconocimiento facial en vivo.

El comisario jefe de la Met, Mark Rowley, dijo: «Hace tres años, me comprometí a hacer de Londres un lugar más seguro mediante una mayor confianza y menos delincuencia. La tasa de homicidios, históricamente baja, es el resultado de un trabajo incansable». EFE

