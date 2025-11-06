Alcaldes iberoamericanos trazan metas comunes en Asamblea General de UCCI en Buenos Aires

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- Alcaldes y autoridades de veinte ciudades se reunieron este jueves en Buenos Aires en la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), donde dialogaron sobre problemas y objetivos comunes, enfocados principalmente en la construcción de ciudades más sostenibles, humanas e innovadoras.

El encuentro, titulado ‘Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa’, reunió a los alcaldes de Buenos Aires, Madrid, Andorra la Vella, Lima, Montevideo, Quito, Santo Domingo, San Juan, San Salvador y Santiago de Chile, junto a representantes de Bogotá, Brasilia, Lisboa, Ciudad de Guatemala, La Habana, La Paz, Sucre, Sao Paulo y Tegucigalpa.

La asamblea tuvo lugar en La Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, y contó con un espacio de diálogo en el que se «compartieron experiencias, visiones y compromisos en torno a un mismo objetivo: construir ciudades más sostenibles, humanas e innovadoras».

El alcalde anfitrión, Jorge Macri, celebró que Buenos Aires vuelva a ser sede de la asamblea después de once años y destacó el papel de la UCCI como «un espacio fundamental para fortalecer el diálogo y la cooperación entre los gobiernos locales de Iberoamérica» y «su capacidad para articular soluciones conjuntas frente a los desafíos urbanos comunes».

En diálogo con EFE, Macri consideró que la reunión fue «muy útil» ya que permitió escuchar experiencias, aprender e intercambiar» y definir también «un plan de acción y una visión estratégica para los próximos dos años».

Durante la reunión, Buenos Aires fue elegida como nueva copresidencia de la UCCI junto a Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, celebró la oportunidad de «estrechar alianzas» e instó a «seguir impulsando la cooperación y el desarrollo urbano sostenible en la región».

Por otra parte, la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, presentó las prioridades del organismo para los próximos años, entre las que incluyó el fortalecimiento de las ciudades iberoamericanas como «motores de desarrollo».

«Se trata de un plan que pone el foco en las personas, la sostenibilidad y la modernización digital, promoviendo una cooperación real entre capitales que comparten historia, lengua y valores», explicó Maíllo.

Tras la conclusión de la asamblea, se inició el Foro de Ciudades Iberoamericanas 2025, del que participaron tanto Macri como Martínez-Almeida así como los alcaldes de Santo Domingo, Quito y Lima, entre otros, y representantes de organismos regionales y del sector privado. EFE

