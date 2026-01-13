Alemania: Una misión en Groenlandia se centraría en vigilancia, reconocimiento y patrullas

Berlín, 13 ene (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, precisó este martes que el debate que mantienen algunos países europeos liderados por Alemania y el Reino Unido sobre una posible misión en Groenlandia no se centra en el envío de tropas al territorio autónomo danés, sino en operaciones de vigilancia, patrullas, reconocimiento y maniobras.

«Teniendo en cuenta el tamaño de la isla de Groenlandia y su población muy reducida de 55.000 habitantes, de los cuales entre 25.000 y 30.000 viven en Nuuk, queda claro que no estamos hablando de una región normal, de un territorio normal. Esto significa que solo con la presencia de tropas no se puede lograr una protección completa allí», señaló en una rueda de prensa conjunta on la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Groenlandia tiene 2,1 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 80 % está cubierto de hielo de forma permanente.

Por tanto, explicó Pistorius, «se trata de vigilancia, de patrullas, de ver lo que sucede bajo el agua, sobre el agua y en el aire, de reconocimiento, y también de prácticas regulares in situ para demostrar (a EE. UU.) que estamos presentes».

Pistorius apuntó a la urgencia de poner en pie una misión ahora ante las amenazas anexionistas del presidente de EE. UU, Donald Trump, quien ha afirmado que pretende hacerse con la isla ártica «por las buenas o por las malas» con el argumento de que Groenlandia no está lo suficientemente protegida de China y Rusia.

Crear una operación ‘Centinela Ártico’ en torno a Groenlandia similar a la ‘Centinela Oriental’ de la OTAN para proteger el territorio a lo largo del flanco oriental de la organización requeriría hacerlo en el marco de la Alianza, además de tiempo, y no estaría lista «ni en cuatro semanas ni en los próximos tres meses», calculó.

Europa no tiene ese margen dijo el ministro alemán de Defensa, quien señaló que una intervención por parte de EE.UU. para tomar el control de Groenlandia, dijo, «sería una situación realmente sin precedentes en la historia de la OTAN y en la historia de cualquier alianza de defensa en el mundo».

«Creemos, en este pequeño grupo que se ha reunido y que está intercambiando ideas junto con Dinamarca, que se necesitan algunas señales más, incluso antes, y, por cierto, siempre en coordinación con los estadounidenses», recalcó.

«No se trata de hacer algo fuera del radar de los estadounidenses, lo cual no funcionaría de ninguna manera, ni de ir en contra de su voluntad», reconoció.

La intención es, dijo, «dejar claro a los estadounidenses» que los aliados europeos consideran «a Groenlandia como parte de la OTAN» y son conscientes de que su protección «es una tarea de la Alianza y, por lo tanto, de sus aliados».

«Queremos documentar esto y continuar trabajando en escenarios de ejercicios, en despliegues, en visitas a puertos, en vuelos de vigilancia, pero en coordinación o, idealmente, con la participación de las fuerzas armadas estadounidenses», enfatizó.

Pistorius dijo que Groenlandia y el Ártico permanezcan seguros no es un interés exclusivamente de EE. UU., sino de la OTAN en su conjunto y, además, de Europa en general.

El ministro alemán de Defensa subrayó que la ruta del Atlántico Norte es de importancia central para el transporte entre el continente americano y Europa, y para las relaciones entre ambos.

En todo caso, dijo, ahora mismo «sería demasiado pronto para decir que esto o aquello va a suceder».

También Kallas sostuvo que la Unión Europea (UE) analiza actualmente de qué herramientas dispone para responder a una eventual acción hostil de EE.UU. contra un miembro del bloque comunitario y de la OTAN como es Dinamarca, pero que no estaría bien tratarlo en los medios. EFE

