Alemania acusa a dos ucranianos por planear el envío de paquetes explosivos por orden de Rusia

La fiscalía alemana informó el martes haber acusado a dos ucranianos de planear el envío de paquetes explosivos desde Alemania a zonas de Ucrania, por orden de un servicio de inteligencia ruso.

Los sospechosos, identificados como Daniil B. y Vladyslav T., están acusados de haber colaborado con un tercer sospechoso, Yevhen B., para enviar dos paquetes desde Colonia a Ucrania equipados con dispositivos de rastreo GPS.

«El objetivo era investigar las rutas de envío y los procedimientos de transporte del proveedor de servicios de paquetería y, posteriormente, enviar paquetes que contuvieran dispositivos incendiarios», señaló la fiscalía en un comunicado.

Las órdenes para la misión habrían sido transmitidas por un servicio de inteligencia ruso a través de intermediarios en la ciudad portuaria de Mariúpol, tomada por las fuerzas rusas en mayo de 2022.

«Estos paquetes debían incendiarse en Alemania o en otros puntos de su trayecto hacia zonas de Ucrania no ocupadas por Rusia y causar el mayor daño posible para socavar la sensación de seguridad de la población», añadieron los fiscales.

Según la acusación, los tres hombres también habían acordado participar en estos envíos.

Vladyslav T. y Daniil B., detenidos en mayo en las ciudades alemanas de Colonia y Constanza, respectivamente, fueron acusados de espionaje con fines de sabotaje y de conspiración para cometer incendio agravado.

Yevhen B., arrestado en mayo en el cantón suizo de Turgovia, fue extraditado a Alemania en diciembre y también será acusado próximamente, según la fiscalía.

