Alemania anuncia un gran paquete de reformas para impulsar la economía y la competitividad

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La coalición gobernante en Alemania anunció el jueves un amplio paquete de reformas en materia de pensiones, fiscalidad, competitividad y poder adquisitivo para sacar al país del estancamiento económico.

Tras siete horas de debates, los aliados conservadores (CDU-CSU) y socialdemócratas (SPD) decidieron aliviar la carga fiscal a las clases populares y medias e incrementar los impuestos a los contribuyentes con mayor poder adquisitivo, entre otras medidas.

También aprobaron el retraso de la edad de jubilación más allá de los 67 años, así como varias medidas reclamadas por las empresas.

«Nos comprometemos a preservar nuestro Estado del bienestar y a aliviar la carga que pesa sobre los trabajadores y las empresas mediante la reducción de los impuestos», anunció ante la prensa el jefe del gobierno, Friedrich Merz, tras meses de desacuerdos dentro de su coalición.

«Queremos volver a encarrilar a Alemania, y ahora está claro que es posible», aseguró.

Para luchar contra el absentismo laboral, el Gobierno tiene previsto suprimir las bajas por enfermedad concedidas por teléfono y exigir un certificado médico desde el primer día de ausencia.

Varias organizaciones patronales celebraron este jueves la flexibilización del mercado laboral y el endurecimiento de las normas sobre las bajas, mientras que el sindicato IG Metall denunció un recorte de los derechos de los trabajadores.

Tras más de un año en el poder y enfrentado a una economía en declive y al auge de la extrema derecha, Merz buscaba demostrar que su Gobierno aún es capaz de reformar el país y apoyar a su industria, cada día menos competitiva.

«No se trata de un gran avance, sino más bien de un paquete simbólico» dijo Marcel Fratzscher, presidente de DIW, uno de los institutos económicos más reconocidos de Alemania, en declaraciones al diario Rheinische Post.

alf-jpl/lep/pc/ahg