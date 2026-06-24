Alemania cancela el proyecto de seis fragatas F126 por retrasos y aumento de costes

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(Actualiza con declaraciones de Pistorius y vínculo con de Rheinmetall con NVL)

Berlín, 24 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, justificó este miércoles la decisión de cancelar el pedido de seis fragatas modelo F126 pues, según dijo, prefiere «un final duro que una situación de incertidumbre» debido a los importantes retrasos que arrastraba el proyecto.

«Prefiero un final duro a una situación de incertidumbre prolongada; no nos lo podemos permitir, ni económicamente ni en términos de tiempo», dijo Pistorius en unas declaraciones a la prensa tras participar en una reunión de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag.

Antes, el Ministerio de Defensa explicó en un comunicado que la empresa Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), que inicialmente había sido designada como contratista principal, «no logró cumplir los plazos ni los límites presupuestarios acordados».

Según el contrato para la construcción de seis fragatas F126, el primer buque debía entregarse con capacidad operativa inicial a mediados de 2028.

La Armada alemana preveía disponer de las seis unidades de la clase 126 para el año 2033.

El coste total del proyecto, iniciado en 2020, estaba estimado en unos 10.000 millones de euros.

Tras la comunicación de DSNS informando de retrasos significativos y de la imposibilidad de construir los buques dentro del plazo y presupuesto acordados, el Ministerio de Defensa examinó la posibilidad de transferir el contrato principal a Naval Vessels Lürssen (NVL), empresa adquirida por Rheinmetall el pasado mes de marzo, pero determinó que la continuación del proyecto hubiera generado costes «adicionales considerables».

Para el contrato con NVL se negoció un importe aproximado de 15.200 millones de euros, pero además había que sumar los trabajos ya realizados en virtud del contrato anterior con DSNS, así como los contratos necesarios para suministros complementarios y servicios de apoyo.

Como resultado, las necesidades totales de financiación del programa F126 hubieran superado los 18.000 millones de euros.

Además, un cambio de contratista habría obligado al Estado alemán a renunciar contractualmente a posibles reclamaciones por daños y perjuicios contra el contratista original, afirmó Defensa.

Como resultado de la negativa a continuar el proyecto bajo un nuevo contrato con NVL, el precio de las acciones de Rheinmetall se desplomaron más de un 18 % en la Bolsa de Fráncfort.

Casi 1.000 millones por cada fragata MEKO

En su lugar, el departamento dirigido por Pistorius planea ahora adquirir ocho fragatas MEKO de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) destinadas principalmente a la guerra antisubmarina.

«Ya se han previsto fondos para ello en el presupuesto, al menos para (la adquisición de cuatro). A través de un contrato preliminar, ya nos hemos asegurado a principios de año la capacidad de producción para estos ocho», señaló Pistorius.

«Podremos equipar a la Armada con las primeras fragatas antes incluso de que estuviera disponible la primera F126, es decir, a principios de 2029», agregó el titular de Defensa.

Su ministerio explicó que la lucha antisubmarina desde plataformas navales es una capacidad de máxima relevancia dentro de la OTAN y, por ello, la adquisición de estas naves constituye también una prioridad nacional.

El precio de adquisición de las primeras cuatro fragatas MEKO A-200 ascendería, según Pistorius, a casi unos 1.000 millones de euros por cada barco. EFE

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