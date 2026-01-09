Alemania condena ataque ruso con misil hipersónico Oréshnik y acusa a Moscú de escalada

Berlín, 9 ene (EFE).- El Gobierno alemán condenó este viernes el uso por parte de Rusia de un misil hipersónico Oréshnik contra la infraestructura energética de Ucrania y acusó a Moscú de intensificar la escalada sin provocación alguna.

«Mientras Ucrania, EE. UU. y Europa han trabajado muy intensamente en los últimos días y semanas por la paz en Ucrania, Rusia ha utilizado el misil de medio alcance Oréshnik contra Ucrania. El Gobierno federal condena enérgicamente el uso de este misil ruso de medio alcance contra Ucrania. Rusia ha vuelto a intensificar la escalada con el uso del misil de medio alcance contra la infraestructura energética civil ucraniana en Leópolis», dijo en una rueda de prensa ordinaria Steffen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán.

Agregó que se trata de «gestos simbólicos de amenaza destinados a infundir miedo, pero que no surten efecto», por ser el comportamiento ruso en este sentido demasiado transparente.

Señaló que el hecho de que Rusia haya alegado como motivo que Ucrania supuestamente atacó una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, delata que se trata de «una mera maniobra», ya que esta acusación ya fue refutada.

«Rusia sigue intensificando la escalada sin que haya provocación alguna», denunció, al tiempo que subrayó que esto no cambiará la determinación de Alemania que, por el contrario, seguirá firme del lado de Ucrania y prestándole su apoyo total, garantizó.

Por su parte, Mitko Müller, portavoz de Defensa, rechazó responder a la pregunta de si Alemania y otros Estados de la Unión Europea pueden protegerse de este misil y dijo no querer revelar información sobre los medios y capacidades del país, al ser aspectos que afectan la seguridad militar.

No obstante, recordó que Alemania está reforzando actualmente su sistema de defensa antiaérea en el marco de la OTAN, para lo cual ha puesto en marcha diversas iniciativas de adquisición.

Tras la entrega de sistemas Patriot a Ucrania, Alemania ha comprado ocho sistemas a sus socios estadounidenses, más otros dos que están pendientes de entrega, a lo que se suma la activación en diciembre pasado de los primeros componentes del nuevo sistema de defensa aérea contra proyectiles de larga distancia Arrow-3, de producción israelí-estadounidense, precisó.

Hizo hincapié en que la defensa antiaérea es siempre una combinación de diversos aspectos y una interacción de diversos efectores y sensores. EFE

