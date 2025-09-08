Alemania controla buque relacionado con vuelos de drones sobre infraestructuras críticas

Berlín, 8 sep (EFE).- Las autoridades alemanas informaron este lunes de que un buque de carga fue controlado el domingo por estar supuestamente relacionado con el vuelo de drones sobre infraestructuras críticas situadas en el norte de Alemania.

Según un comunicado emitido por Sabine Sütterlin-Waack, ministra del Interior del estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte alemán, y Daniela Behrens, titular de Interior de la región de Baja Sajonia, en el noroeste del país, hay una investigación abierta contra un buque que fue controlado por operativos policiales en el mar Báltico.

La Fiscalía de Flensburgo se ha hecho cargo de dichas pesquisas en las que, según Behrens, «se sospecha que el barco registrado ha servido de base para vuelos con drones sobre infraestructuras críticas en el norte de Alemania».

Según recogió la edición digital del semanario ‘Die Zeit’, la fiscalía investiga por «sospecha de actividad de agentes con fines de sabotaje» y de producción de imágenes que ponen en peligro la seguridad.

«Nuestras autoridades de seguridad colaboran estrechamente más allá de las fronteras regionales para hacer frente a las amenazas y peligros híbridos que se ciernen sobre nuestra seguridad», apuntó sobre la operación la responsable de Interior de Schleswig-Holstein.

Para Sütterlin-Waack, el control del buque sospechoso «en la zona alemana del mar Báltico es una señal clara y subraya la capacidad de actuación del Estado de Derecho» alemán.EFE

