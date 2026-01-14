Alemania cuestiona la legitimidad de Delcy Rodríquez aunque aguardará a ver su desempeño

2 minutos

Berlín, 14 ene (EFE).- Alemania duda de la legitimidad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, aunque aguardará a ver cómo actúa su Gobierno, al tiempo que no descarta apoyar el levantamiento gradual de las sanciones europeas, según dijo este miércoles un portavoz del Ministerio de Exteriores.

«Las últimas elecciones, que el señor (Nicolás) Maduro utilizó para apoyar su pretensión de ser presidente legítimo, nosotros pensamos que no fueron legítimas. Todo lo que se deriva de ellas hay que verlo en medio de un gran interrogante», dijo el portavoz, Martin Giese, al ser preguntado en una rueda de prensa por un posible reconocimiento oficial de Rodríguez.

Al mismo tiempo, el representante destacó que lo fundamental será cómo se comporte a partir de ahora el Ejecutivo venezolano. «Veremos cómo actúa el Gobierno a continuación», aseguró.

Preguntado por la postura de Berlín con respecto a una posible retirada gradual de las sanciones europeas a Venezuela, el portavoz dijo que no quería adelantarse a unas conversaciones al respecto que deben producirse en Bruselas, pero se pronunció a favor de todo lo que ayude en estos momentos a la población del país latinoamericano.

«Hemos hablado muchas veces de cómo nos imaginamos el futuro de Venezuela. Una transición democrática, que se cumplan los derechos de los venezolanos y las venezolanas. Paz, libertad, reforma democrática, es lo más importante», destacó Giese.

En este contexto, dijo, Alemania dará todos los pasos que contribuyan a alcanzar estos objetivos, insinuó.

Con respecto a la legitimidad de la intervención militar estadounidense, con la que el pasado 3 de enero fue depuesto el hasta entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, el portavoz de la cancillería Stefan Kornelius reiteró que la justificación aportada hasta ahora por Washington ha sido «insuficiente desde el punto de vista del derecho internacional», aunque rehusó condenarla explícitamente. EFE

