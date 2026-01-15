Alemania destaca equipo de exploración a Groenlandia en vuelo conjunto de socios de OTAN

Berlín, 15 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa alemán indicó este jueves que Alemania enviará un equipo de exploración a Groenlandia junto con otros socios de la OTAN en un vuelo conjunto que partirá el viernes hacia la isla para evaluar las posibilidades de garantizar la seguridad frente a las amenazas rusas y chinas en el Ártico.

«Tras nuevas consultas con Dinamarca, hemos decidido volar hoy primero a Dinamarca (Karup). Aprovechamos la oferta de los daneses de volar juntos a Groenlandia el viernes con el equipo de exploración danés y otros socios. Esto se llevará a cabo con una aeronave civil danesa», indicó un comunicado del Ministerio de Defensa germano.

«Desde nuestro punto de vista, el vuelo conjunto es una clara muestra de nuestra unidad», agregó el ministerio germano.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró al respecto que «Rusia y China utilizan cada vez más el Ártico con fines militares y ponen con ello en peligro la libertad de las vías de transporte, comunicación y comercio», según el comunicado.

«La OTAN no lo permitirá y seguirá defendiendo el orden internacional basado en normas. Para mí es decisivo que nos coordinemos muy bien en la exploración conjunta en Groenlandia bajo el liderazgo danés dentro de la OTAN, especialmente con nuestros socios estadounidenses», subrayó.

Para esta exploración multinacional, por invitación y bajo la dirección de los socios daneses de la Alianza Atlántica, según el comunicado, aún no se han concretado contribuciones concretas en materia de capacidades.

La misión consiste en recabar información básica sobre las condiciones ‘in situ’ para operaciones y ejercicios, con el fin de obtener una visión fundamentada de la situación sobre el terreno, con vistas a futuras conversaciones y planes dentro de la OTAN, agregó el comunicado. EFE

