Alemania detiene a cinco sospechosos de violar las sanciones contra Rusia

Berlín, 2 feb (EFE).- La Fiscalía General Federal alemana ordenó este lunes la detención de cinco personas sospechosas de integrar una red criminal dedicada a eludir las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia, al enviar bienes a empresas rusas, incluidas del sector armamentístico, por al menos 30 millones de euros.

Las detenciones se realizaron en Lübeck y en el distrito de Herzogtum Lauenburg, en el norte de Alemania, informó la Fiscalía en un comunicado.

Según la investigación, los detenidos son un germano-ucraniano, dos alemanes y dos germano-rusos.

De forma simultánea a las detenciones, se efectuaron registros en varios puntos del país, entre ellos Fráncfort del Meno, Núremberg, Nordwestmecklenburg y Ostholstein.

Estas medidas se dirigen contra otros cinco sospechosos, que permanecen en libertad.

La Fiscalía afirma que la red operaba al menos desde el inicio de la guerra rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

El principal acusado, el ciudadano germano-ruso Nikita S. es socio único y director general de una empresa comercial con sede en Lübeck.

Según la Fiscalía, a más tardar desde el inicio de la guerra rusa contra Ucrania en febrero de 2022 él y los demás acusados utilizaron la empresa en numerosas ocasiones de forma encubierta para adquirir bienes destinados a la industria rusa y exportarlos a Rusia.

Para ocultar las operaciones, los acusados recurrieron al menos a otra empresa pantalla en Lübeck, a compradores ficticios dentro y fuera de la Unión Europea, así como a una empresa rusa como destinataria de la mercancía, en la que Nikita S. también ocupa un cargo de responsabilidad.

El objetivo era eludir las disposiciones de embargo de la Unión Europea contra Rusia.

Detrás de la red se encontraban presuntamente organismos estatales rusos y entre los destinatarios finales de los bienes exportados figuraban al menos 24 empresas rusas del sector armamentístico incluidas en listas de sanciones.

Según el estado actual de las investigaciones, los acusados habrían organizado alrededor de 16.000 envíos a Rusia por al menos 30 millones de euros. EFE

