Alemania presiona para el retorno de refugiados sirios durante visita de Al Sharaa

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Alemania trabaja con Siria para el retorno a su país de un 80% de los refugiados sirios que viven en territorio alemán, afirmó este lunes el canciller Friedrich Merz durante la visita del presidente Ahmed al Sharaa.

La principal economía de Europa alberga a la mayor diáspora siria de la Unión Europea, con más de un millón de personas, muchas de las cuales llegaron durante el pico del arribo de migrantes en 2015-2016.

Tras reunirse con Sharaa en Berlín, Merz declaró que ambos líderes «trabajan conjuntamente para que más sirios puedan regresar».

El canciller alemán, que priorizó una política migratoria más estricta desde que asumió el cargo el año pasado, señaló que él y Sharaa acordaron que ocho de cada diez sirios en Alemania deberían regresar «en los próximos tres años».

En su primer viaje a Alemania desde que derrocó al antiguo líder de su país, Bashar al Asad, a finales de 2024, Sharaa también se comprometió a colaborar con Alemania para facilitar el regreso de más sirios.

Siria «está trabajando con nuestros amigos del gobierno alemán para establecer un modelo de migración ‘circular'», dijo Sharaa. Esto permitiría «que los sirios contribuyan a la reconstrucción de su país sin renunciar a la estabilidad y la vida que construyeron aquí, para quienes deseen quedarse».

Sharaa, de 43 años, logró construir relaciones con gobiernos occidentales y realizó varios viajes al extranjero, incluyendo Estados Unidos, Francia y Rusia.

Como resultado, muchas sanciones internacionales sobre Siria fueron levantadas para ayudar al país a reconstruirse tras una sangrienta guerra civil de 14 años.

– Normalización prematura –

Anteriormente, Sharaa dijo en un foro del ministerio de Exteriores en Berlín que Siria había experimentado una «enorme destrucción» durante su largo conflicto, señalando que los sirios «quieren ponerse al día con el resto del mundo», como lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.

Destacó oportunidades de inversión en los sectores energético, de transporte y turístico de Siria, describiendo su país como muy diverso y con «una gran riqueza de recursos humanos».

Merz afirmó que Alemania quiere «apoyar» la reconstrucción en Siria mientras lucha por recuperarse tras la larga guerra civil, y agregó que una delegación del gobierno alemán viajará al país en los próximos días.

«Muchos proyectos conjuntos en el futuro dependerán de que encontremos un Estado gobernado por el estado de derecho», subrayó Merz a Sharaa durante la reunión.

Activistas de derechos humanos criticaron la visita de Sharaa a Alemania, señalando su pasado islamista y la violencia e inestabilidad actuales en Siria. Manifestantes se concentraron el lunes frente al ministerio de Exteriores con banderas kurdas y carteles recordando la etapa de Sharaa como militante islamista.

Cerca de la cancillería, decenas de sirios también acudieron a recibirlo, ondeando la nueva bandera revolucionaria de Siria y un cartel mostrando al presidente rodeado de corazones.

Luise Amtsberg, portavoz de Relaciones Exteriores del Partido Verde alemán, dijo a la AFP que Alemania no debería participar en una «normalización prematura» del gobierno de Sharaa. Merz redujo la política hacia Siria a la cuestión de los retornos «ignorando la situación sobre el terreno», añadió.

– Tendencias autoritarias –

Desde que Al Sharaa llegó al poder, las tensiones entre diferentes comunidades han continuado derivando en derramamientos de sangre y el grupo yihadista Estado Islámico sigue presente en el país.

Tras el derrocamiento de Bashar al Asad, Israel desplegó sus fuerzas en la zona desmilitarizada patrullada por la ONU de los Altos del Golán, anexionados por Israel, y ha llevado a cabo cientos de ataques en Siria, además de incursiones frecuentes.

Al Sharaa había previsto viajar a Alemania en enero pero tuvo que posponer el viaje por los combates entre las tropas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, en el norte del país.

KGD, un grupo que representa a la comunidad kurda en Alemania, declaró que Sharaa «es responsable de numerosas violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».

Sophie Bischoff, presidenta de la ONG germano-siria Adopt A Revolution, declaró a los periodistas que cualquier apoyo del gobierno alemán «debe estar vinculado a condiciones claras» y advirtió que «las tendencias autoritarias en Siria están nuevamente en aumento».

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