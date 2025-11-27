Alemania registró 850 vuelos sospechosos de drones en lo que va de año, según revista

Berlín, 27 nov (EFE). Las autoridades alemanas detectaron desde el inicio del año hasta el mes de octubre 850 vuelos de drones sospechosos, según informaciones de la revista «Der Spiegel», que dice basarse en fuentes de la Oficina de Investigaciones Criminales (BKA) de la policía.

Los drones sobrevolaron instalaciones militares, empresas de armamento e infraestructuras críticas, según el mismo medio.

La revista hace referencia concreta a cuatro drones que se observaron sobre una instalación del Ejército en Gnoien (este de Alemania) el 13 de octubre. En esos momentos se encontraban allí soldados ucranianos que estaban recibiendo instrucción por parte de especialistas alemanes en defensa antiaérea.

Probar con claridad que Rusia está detrás de los drones suele ser difícil, pero la acumulación de casos justos en zonas relevantes para la seguridad fortalece las sospechas.

«Si algo tiene la apariencia de un pato, nada como un pato y hace los ruidos de un pato es probable que sea un pato», dice un funcionario de los servicios de seguridad citado por la revista.

Tras varios incidentes similares en los últimos meses, el ministro de Interior, Alexander Dobrindt, anunció la creación de un centro especial para la defensa antidrones.

Los vuelos de drones sobre Alemania son parte de una estrategia rusa para generar inseguridad, de acuerdo con las autoridades alemanas, a la que pertenecerían también diversos actos de sabotaje.

A ese respecto, «Der Spiegel» dice que la Fiscalía de Rostock si un incendio que se declaró en mayo en el puerto de esa ciudad del noreste de Alemania no fue un acto de sabotaje.

Según un documento sobre amenazas híbridas al que tuvo acceso «Der Spiegel», el puerto de Rostock es actualmente clave para la exportación de cereales ucranianos.

Después de que la ruta tradicional a través del mar Negro se hiciera demasiado peligrosa debido a la guerra de Ucrania el grano suele llegar a Rostock en tren y desde allí se exporta a todo el mundo.

En total la BKA y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (los servicios secretos del interior) tienen una lista de 143 casos que están bajo sospecha de ser sabotajes inducidos por un estado extranjero.EFE

