Alemania se muestra optimista de cara a la resolución a la crisis por Groenlandia

2 minutos

Berlín, 16 ene (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, expresó este viernes optimismo ante la crisis ocasionada por las aspiraciones de anexión de Groenlandia por parte del Gobierno estadounidense y se declaró «confiando» en que se hallará una solución conjunta que permitirá reforzar la seguridad de la isla ártica.

«He recibido con alegría la noticia de que habrá un diálogo conjunto entre Estados Unidos, por un lado, y el Reino de Dinamarca y Groenlandia por el otro, sobre el futuro. Ésta es una reacción adecuada entre socios», dijo en una rueda de prensa en Berlín con su homóloga austríaca, Beate Meinl-Reisinger.

Wadephul calificó de «innegable» la existencia de riesgos de seguridad para el territorio autónomo de Dinamarca, que el presidente estadounidense, Donald Trump, usa para justificar la necesidad de una anexión.

Sin embargo, afirmó, la disposición de los países europeos de la OTAN de enviar una misión de reconocimiento a Groenlandia para explorar cómo se puede incrementar la seguridad de la isla es una señal de que los europeos están dispuestos a asumir responsabilidad en la región.

«Tengo confianza en que llegaremos a resultados comunes y que esto al final contribuirá a la seguridad. Y, por más veces que se diga, seguirá siendo lo correcto, lo que pase con Groenlandia lo deciden los groenlandeses y las groenlandesas y en última instancia es una cuestión de soberanía territorial del Reino de Dinamarca», resaltó el ministro.

Por su parte, Meinl-Reisinger destacó que Europa y Estados Unidos cuentan con intereses comunes en cuanto a la seguridad del Ártico y de las rutas comerciales, cuya protección también favorece a la primera.

«Como Austria siempre enfatizamos la soberanía territorial y el derecho de autodeterminación de los pueblos, enfatizamos la solidaridad con Dinamarca», dijo asimismo e indicó que los groenlandeses han expresado claramente su voluntad de permanecer en Europa. EFE

