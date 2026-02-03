Alemania tiene la mayor proporción de trabajadores de más de 55 años en la Unión Europea

Casi una cuarta parte de los trabajadores en Alemania tienen entre 55 y 64 años, el mayor porcentaje de todos los países de la Unión Europea, según datos oficiales publicados el martes.

Aproximadamente 9,8 millones de personas de los 40,9 millones de personas ocupadas en la mayor economía de Europa se encontraban en este grupo de edad en 2024, de acuerdo con la oficina de estadística Destatis.

Esta cifra se compara con una media de la UE de alrededor de una quinta parte.

«Una razón clave de la elevada proporción de trabajadores de mayor edad en Alemania es que la población está envejeciendo», señaló Destatis en un comunicado.

El organismo también destacó que en Alemania la gente se jubila más tarde, ya que la edad legal de retiro aumenta gradualmente hasta los 67 años en 2029.

La edad media de jubilación de mujeres y hombres fue de 64,7 años en 2024, frente a 63 años para las mujeres y 63,1 para los hombres 20 años antes, precisó.

Los expertos consideran crucial que los alemanes trabajen durante más tiempo a medida que la población envejece.

Sin embargo, Bagso, federación de asociaciones que promueven los derechos de las personas mayores en Alemania, afirmó que todavía se hace muy poco para fomentar que las personas de más edad se incorporen al mercado laboral.

«Durante décadas las empresas invirtieron demasiado poco en la formación continua de este grupo», afirmó la presidenta de la entidad, Regina Goerner.

