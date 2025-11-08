Alemania ve la oportunidad de impulsar acuerdos de libre comercio en la cumbre CELAC-UE

Berlín, 8 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johannes Wadephul, dijo que la cumbre CELAC-UE que comienza este domingo en Santa Marta (Colombia) es una oportunidad para impulsar diversos acuerdos de libre comercio, entre los que destacó el UE-Mercosur y los pactos con Chile y México.

«Queremos hablar allí de cómo podemos llevar a feliz término el acuerdo de libre de comercio con los países de Mercosur, así como los acuerdos con Chile, México y otros socios en la región», dijo este sábado Wadephul antes de partir hacia Santa Marta para participar en la IV cumbre CELAC-UE.

«Estos acuerdos fortalecen nuestras cooperaciones, nuestras cadenas de suministro y nuestra resiliencia, y pueden ser impulsos de crecimiento importantes para nuestras economías», agregó.

Por otra parte, Wadephul dijo que Alemania está dispuesta a colaborar con la seguridad en la región en ámbitos que van desde la lucha contra el crimen organizado hasta el apoyo al proceso de paz en Colombia. EFE

