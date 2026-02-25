Alemania y China recalibran su relación entre autonomía europea y tensiones comerciales

4 minutos

Pekín, 25 feb (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y el canciller alemán, Friedrich Merz, escenificaron este miércoles en Pekín su voluntad de estabilizar y profundizar la relación bilateral en medio de fricciones comerciales, la guerra en Ucrania y la creciente distancia entre Europa y Estados Unidos.

La visita del dirigente germano, la primera que realiza a China desde que asumió el cargo, combinó mensajes de respaldo al multilateralismo y a una Europa «independiente» con la puesta sobre la mesa de asuntos sensibles como el déficit comercial, las sobrecapacidades industriales y las restricciones a materias primas estratégicas.

Europa «independiente» y defensa del multilateralismo

Durante su encuentro en la residencia estatal de Diaoyutai, Xi afirmó que China apoya una Europa «independiente y autosuficiente» y defendió que ambos países deben situarse «en la primera línea» en la defensa del multilateralismo, del sistema internacional centrado en la ONU y del libre comercio, según un comunicado difundido por la Cancillería china.

El mandatario sostuvo que China y Alemania, como segunda y tercera economías del mundo, han de reforzar la comunicación estratégica ante los «cambios más profundos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial» y actuar como «socios fiables», preservando la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

También abogó por ampliar la cooperación en digitalización e inteligencia artificial y fortalecer los intercambios entre sus sociedades.

Por su parte, Merz reafirmó, de acuerdo con la nota oficial china, su voluntad de profundizar la cooperación bilateral y de impulsar el diálogo entre la Unión Europea y China.

Medios alemanes que acompañan al canciller señalaron que este trasladó a Xi que existe una «gran oportunidad» para reactivar mecanismos como las consultas gubernamentales bilaterales, suspendidas desde 2023.

Comercio, reducción de riesgos y acuerdos concretos

Antes de verse con Xi, Merz se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, ante quien el dirigente germano destacó que existe «un gran potencial para un mayor crecimiento» y expresó el deseo de Alemania de «mantener y profundizar» las relaciones económicas y diplomáticas con China.

En paralelo, Merz abordó cuestiones sensibles como las sobrecapacidades industriales y las restricciones a la exportación de materias primas estratégicas, asuntos que, según la prensa alemana que lo acompaña, también planteó ante Xi, aunque el comunicado oficial chino no hace referencia a esos puntos.

Tras ese encuentro, ambas partes presenciaron la firma de cinco acuerdos en ámbitos como la cooperación climática, la prevención de enfermedades animales y el comercio de productos avícolas, así como entendimientos en materia deportiva.

Antes de viajar a Pekín, el canciller había defendido un «diálogo entre iguales» con China y subrayado que, aunque Berlín busca reducir los riesgos derivados de su dependencia económica del país asiático, un «desacople» sería un «error» que «solo nos dañaría a nosotros mismos».

China fue en 2025 el principal socio comercial de Alemania, con un volumen de intercambios de 251.800 millones de euros, según datos oficiales alemanes.

Ucrania, en el foco diplomático

La guerra en Ucrania también estuvo sobre la mesa. Antes de viajar a Pekín, Merz había instado a China que emplee su influencia para favorecer una solución política del conflicto, una petición que han realizado reiteradamente los países occidentales.

Xi respondió reiterando que la salida pasa por el diálogo y la negociación, con participación igualitaria de todas las partes y teniendo en cuenta sus «preocupaciones legítimas de seguridad», según la Cancillería china.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, había señalado previamente que «China no es parte en la cuestión de Ucrania» y defendido la posición «objetiva e imparcial» de Pekín.

La visita se produce tras el reciente paso por Pekín de otros líderes europeos, como los de Francia, Irlanda, Finlandia o España, y en un momento de creciente fractura en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, un contexto en el que Alemania intenta equilibrar la reducción de riesgos económicos con la preservación de canales de cooperación con China.

Tras completar su agenda en la capital, Merz tiene previsto desplazarse este jueves a la ciudad de Hangzhou (este), uno de los polos logísticos y tecnológicos del país, antes de regresar a Alemania. EFE

gbm/lcl/alf

(foto) (vídeo)