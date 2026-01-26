Alemania y Dinamarca acuerdan impulsar el proyecto Isla Energética Bornholm



Berlín, 26 ene (EFE).- Los Gobiernos de Alemania y de Dinamarca acordaron impulsar este lunes conjuntamente el proyecto Isla Energética Bornholm, una iniciativa «única» de producción de energía eólica con aerogeneradores mar adentro.

En el marco de la tercera ‘Cumbre del mar del Norte’ que acogió la ciudad alemana de Hamburgo, en el norte del país, los ministros de Economía de ambos países, Katharina Reiche y Lars Aagaard, respectivamente, acordaron promover conjuntamente ese proyecto de cooperación transfronteriza Isla Energética Bornholm.

La Isla Energética Bornholm, considerado como uno de los mayores proyectos de la historia de Dinamarca, aspira a la producción de 3 gigavatios de energía eólica marina en el mar Báltico para 2030, a unos quince kilómetros de las costas de la ínsula danesa de Bornhom.

La electricidad generada en este proyecto, según lo previsto, se transmitirá a través de nuevas conexiones de red a Alemania y a la península danesa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró este lunes el proyecto por su concreción por no tener equivalente en Europa hasta la fecha.

«Con este tipo de proyectos realizamos los objetivos que siempre nos hemos dando en las cumbres del mar del Norte», dijo Merz.

Así hacemos la energía de mar adentro «más barata y segura», lo que hace que los europeos sean más «resilientes».

«Esto no es algo que sólo beneficie a Alemania o Dinamarca, sino a toda Europa», destacó el canciller.

Junto a Merz, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, celebró un proyecto que, según ella, contribuye a integrar de la energía eléctrica.

Además, la iniciativa también «da energía verde a los ciudadanos daneses y alemanes y a las compañías, y refuerza nuestros vínculos».

«El proyecto es fantástico, el primero en su especie», señaló Frederiksen.

La líder danesa dijo que espera que la iniciativa envíe una «señal poderosa» para inspirar a otros socios europeos a que tomen medidas similares. EFE

