Alertan del aumento de la violencia de género en Francia con más asesinatos y agresiones

París, 20 nov (EFE).- Más de tres mujeres son víctimas cada día de feminicidio o intento de feminicidio a manos de sus parejas en Francia, una cifra que ha ido en aumento, según datos de la Misión Interministerial para la Protección de la Mujer (Miprof) correspondientes a 2024 y publicados este jueves.

El informe anual del Observatorio Nacional de la Violencia contra la Mujer, dependiente de Miprof, indica que cada siete horas una mujer es asesinada, víctima de intento de asesinato o inducida al suicidio por su pareja o expareja.

En concreto, el año pasado se registraron 107 feminicidios, 270 intentos de feminicidio y 906 casos de acoso que llevaron al suicidio o intento de suicidio, lo que eleva el total a 1.283 víctimas, frente a 1.196 en 2023.

El informe recuerda que estas cifras corresponden únicamente a parejas y no reflejan la totalidad del feminicidio.

Además, según la encuesta ‘Experiencias y Sentimientos sobre la Seguridad’ del Ministerio del Interior, en 2023 cada dos minutos una mujer sufrió violación, intento de violación o agresión sexual, y cada 23 segundos acoso sexual o exhibicionismo.

El Observatorio también señala que, en 2024, el número de suicidios o intentos de suicidio derivados de acoso conyugal aumentó un 17 % respecto a 2023, y que 94 niños quedaron huérfanos tras feminicidios o homicidios en el seno de la pareja, sumando 1.473 desde 2011.

Según el informe, el 58 % de las mujeres asesinadas fueron víctimas de un familiar o de su pareja o expareja, frente al 13 % de los hombres en situaciones similares.

Por otra parte, en los casos en que la mujer mata a su pareja, más de la mitad había sufrido violencia previamente.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que las autoridades francesas suelen reforzar campañas de concienciación y medidas de protección para las víctimas. EFE

