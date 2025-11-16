Alertan sobre la caída de ceniza por la erupción de un volcán en Japón

Un volcán en el sur de Japón hizo erupción el domingo y lanzó al cielo una columna de ceniza y humo que provocó advertencias de caída de ceniza.

Sakurajima, uno de los volcanes más activos de Japón hizo erupción antes del amanecer, cuando lanzó ceniza y humo a más de 4.400 metros de altura, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Un funcionario de la prefectura de Kagoshima, donde se ubica el volcán, indicó que inicialmente no se reportaron daños.

Pero la agencia meteorológica alertó de caída de ceniza en partes de Kagoshima y la prefectura vecina de Miyazaki, luego de que se dieran varias erupciones.

«En zonas donde se espera una cantidad moderada de caída de ceniza, por favor tomar medidas para protegerse, como usar sombrillas o máscaras y asegurarse de conducir lentamente», dijo la agencia meteorológica.

