Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos, según NYT

3 minutos

Nueva York, 5 feb (EFE).- El empresario colombiano Álex Saab y el dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, cercanos del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos, según informaron cinco venezolanos y un funcionario estadounidense a The New York Times.

Agentes venezolanos arrestaron e interrogaron a los dos empresarios, que afrontan cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, la noche del martes al miércoles en Caracas, de acuerdo con dos de las fuentes.

Las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de la detención, lo que evidencia la cooperación entre ambos países desde que la Administración de Donald Trump ordenara la captura de Nicolás Maduro en Venezula para presentarlo ante la justicia estadounidense.

Sin embargo, la situación de ambos empresarios no está clara. El NYT asegura que un representante de Gorrín dijo que está en libertad desde el miércoles por la noche, y el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó que estuviera detenido.

En cambio, varios medios colombianos aseguraron que se había producido el arresto.

La emisora Caracol Radio informó, citando «fuentes de inteligencia en Estados Unidos», que el colombiano «habría sido capturado en Venezuela para su extradición» a ese país, pero el círculo cercano de Saab lo descartó.

El FBI no desmintió la información y se limitó a responder «sin comentarios» tras ser preguntado por EFE sobre la operación contra el colombiano que más poder tuvo dentro del gobierno venezolano.

Saab fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2020 acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela.

Tras un perdón del expresidente Joe Biden fue liberado, pero en 2024 la justicia estadounidense presentó de nuevo cargos contra él.

En el Gobierno de Maduro, Saab se convirtió en ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, pero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo retiró del cargo en enero

Los dos empresarios cercanos a Maduro son los primeros aliados que se encuentran en una situación legal difícil desde que el Gobierno de Trump empezó a colaborar con el de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En las semanas que lleva en el poder, Rodríguez ha modificado la ley petrolera del país para atraer la inversión exterior, ha impulsado una amnistía general para los presos encarcelados desde 1999, periodo que abarca los Gobiernos del chavismo, y ha propuesto convertir el Helicoide, un conocido centro de detención de presos políticos señalado por la ONU por recurrir a métodos de tortura y «generar un clima de temor», en un centro social. EFE

ecs/jco/rcf