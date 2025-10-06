Alexis Tsipras, ex primer ministro izquierdista de Grecia, renuncia a su escaño

Viena, 6 oct (EFE).- El ex primer ministro griego Alexis Tsipras renunció este lunes a su escaño en el Parlamento por Syriza, la formación izquierdista que dirigió hasta junio del 2023, a través de un mensaje en el que dejó abierta la posibilidad de fundar un nuevo partido.

«Tras 16 años en el Parlamento como diputado, líder de partido, líder de la oposición y primer ministro, tomé una decisión de conciencia: renunciar a mi cargo parlamentario», expresó el político, de 51 años.

Quien fuera jefe de Gobierno entre 2015 y 2019, cuando Syriza perdió las elecciones ante el conservador Nueva Democracia, aseguró en ese mensaje que no considera oportuno mantener el cargo de diputado con «todos los privilegios que ello conlleva» cuando su participación, dijo, no aporta nada sustancial a quienes confiaron en él.

También aclaró que no le está dando espalda a la política y dejó abierta la posibilidad de fundar un nuevo partido en el futuro.

«No creo en mesías ni en construcciones partidarias de laboratorio. Pero creo en el poder del movimiento popular que lucha colectivamente por la justicia social. Creo en la voluntad y las acciones de la mayoría. Con ellos, sus necesidades y esperanzas, estoy decidido a encontrarme», puntualizó.

El escaño de Tsipras en el Parlamento será asumido ahora por Thodoris Dritsas, quien abandonó las filas de Syriza para unirse a Nueva Izquierda, un partido surgido de una escisión.

Como resultado, Syriza cuenta ahora con solo 25 escaños en el Parlamento, mientras que Nueva Izquierda tiene doce, en una cámara con 300 diputados.

Tsipras dimitió en junio de 2023 como líder de Syriza tras la debacle electoral de ese mes, cuando cayó al 18 % de los votos frente al 31,5 % de 2019, menos de la mitad que Nueva Democracia, ahora en el Gobierno.

Desde entonces, Syriza ha sufrido varias crisis y escisiones internas y ha perdido su condición de líder de la oposición en favor del socialdemócrata Pasok.

Tsipras fue sustituido al frente de Syriza por Stefanos Kaselakis, un antiguo empleado del banco de inversiones Goldman Sachs, quien fue depuesto tras apenas un año en el cargo. EFE

