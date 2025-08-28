Alianza Bancaria Net-Zero suspende actividades a la espera de resultados de una votación

Redacción Medioambiente, 28 ago (EFE).- La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), creada en 2021 para alinear el mundo financiero con las metas del Acuerdo de París, ha suspendido sus actividades tras anunciar la directiva la una votación entre sus miembros ante la propuesta de una transición hacia nuevos objetivos, cuyos resultados se conocerán en septiembre.

Así lo anuncia el grupo en su página web, en la que señala que, «en respuesta a las aportaciones de sus miembros, el Grupo Directivo de la NZBA inició el 27 de agosto de 2025 una votación para decidir sobre una propuesta de transición de una alianza basada en la afiliación al establecimiento de sus directrices como una nueva iniciativa marco».

La NZBA nació el 21 de abril de 2021 como una iniciativa de la Alianza Financiera Net Zero de Glasgow, durante la celebración de la Cumbre del Clima (COP26) en esa ciudad británica y bajo el impulso de la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Un total de 43 bancos líderes a nivel mundial se unieron a la NZBA, cuyo plan era alinear sus actividades financieras con los compromisos climáticos para acercarse a las cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050.

En opinión del grupo directivo de la NZBA, este es el «modelo más adecuado para seguir apoyando a los bancos de todo el mundo, a fin de que mantengan su resiliencia y aceleren la transición de la economía real en consonancia con el Acuerdo de París».

Asimismo, se asegura que seguirán colaborando con el sector bancario «con el fin de desarrollar nuevas orientaciones y herramientas necesarias para apoyarles a ellos y a sus clientes».

Es una «gran oportunidad», apunta, para que los bancos y las principales partes interesadas aprovechen los resultados de la Alianza y aceleren la acción en las prioridades claves por lo que la NZBA anima al sector bancario a mantenerse firme en la aplicación de sus compromisos para alcanzar las cero emisiones netas.

Salida de bancos de la NZBA

Con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, varios grandes bancos anunciaron su salida de la NZBA. El último en comunicarlo fue el UBS, la mayor entidad de Suiza, tras el abandono reciente del Barclays y HSBC.

JPMorgan, Citi, Morgan Stanley, Macquarie y Bank of Montreal anunciaron con anterioridad su salida de la Alianza Bancaria Net-Zero.

Con estas salidas, la NZBA prácticamente ha desaparecido de Norteamérica y ahora pierde terreno en Japón, Australia y Europa, aseguran desde Triodos Bank.

Hans Stegeman, economista jefe en Triodos Bank, señala en un comunicado que la decisión de la NZBA de suspender sus actividades y proponer la eliminación de su modelo de afiliación, tras la salida de los principales bancos, «confirma lo que desde hace tiempo era evidente: los compromisos climáticos voluntarios están fracasando».

«Cuando la ambición amenaza los beneficios, se derrumba. Sin leyes vinculantes que obliguen a las instituciones financieras a alinearse con un futuro bajo en carbono, el sector seguirá frenando el progreso», subraya.

A su juicio, «será otra década perdida», mientras los bancos más grandes del mundo siguen alimentando la expansión de los combustibles fósiles y agravando la crisis climática.

«En esta era de auge del trumpismo y retroceso normativo, solo unas normas claras y aplicables -y no promesas voluntarias- harán que las finanzas pasen de ser saboteadoras a aliadas del clima».

La promesa hecha en Glasgow, sobre el apoyo a sus clientes durante la transición, ahora «suena hueca», manifiesta.

Indica que «solo en 2024, Barclays, JPMorgan Chase y Bank of America aumentaron la financiación de los combustibles fósiles en 162.000 millones de dólares, lo que supone un cambio radical en un momento crítico». EFE

