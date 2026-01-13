Alianza de Izquierda Europea exige poner fin al acuerdo comercial de la UE con Israel

Bruselas, 13 ene (EFE).- La coalición Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA) pidió este martes a la Comisión Europea (CE) que presente al Consejo una propuesta para la «suspensión total» del Acuerdo de Asociación UE-Israel, el pacto que rige las relaciones comerciales entre los Veintisiete y el Estado israelí.

El grupo político europeo, creado hace un año y en el que se integra el partido español Podemos, anunció el lanzamiento de una iniciativa ciudadana europea, una herramienta que permite a los ciudadanos de la Unión solicitar a la CE que proponga nuevas leyes.

La iniciativa se presentó en un acto en el que participaron la eurodiputada española Irene Montero, la eurodiputada de La Francia Insumisa, Manon Aubry, y la copresidenta de la Alianza Europea de Izquierdas, Malin Björk, y otros representantes de partidos de izquierda en el Parlamento Europeo.

En el encuentro, celebrado bajo el nombre ‘Justicia por Palestina. Acabemos con el comercio con criminales’, el partido europeo animó a los ciudadanos de la Unión a unirse al millón de firmas necesarias y alcanzar los umbrales mínimos de firmas en al menos 7 países de la UE para presentar la iniciativa a la CE.

«Mientras que la institución europea pretende hacer creer que todo ha vuelto a la normalidad, no vamos a dejar de mirar al genocidio que sigue sucediendo. Es la responsabilidad y el derecho de la izquierda, de nuestro partido europeo, de seguir luchando», dijo Aubry al inicio del acto.

La eurodiputada española Irene Montero sostuvo que «tras tres años de genocidio (…) Europa sigue colaborando con los genocidas» y reiteró que «sin el apoyo de la Unión Europea, el genocidio no podría continuar».

«Lo que se firmó en Egipto no fue un acuerdo de paz, fue un plan de negocio y colonización que ha convertido a Estados Unidos y a Israel en dueños de más de la mitad de la franja de Gaza, con el apoyo de todos los gobiernos europeos», aseguró Montero sobre la firma de la tregua efectuada el pasado 13 de octubre en Egipto.

El mencionado acto, que contó con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y de decenas de líderes mundiales, entre ellos el español Pedro Sánchez, fue para Montero «un show cuyo resultado no es el fin del genocidio, sino el avance del plan de exterminio del pueblo palestino y de la colonización de Gaza y Cisjordania por parte de Estados Unidos e Israel».

Y añadió que, en España, «la movilización social contra el genocidio ha sido masiva», por lo que el Gobierno español «obligado por este clamor popular, anunció un embargo de armas que ha resultado ser falso».

«Por los puertos españoles han seguido pasando barcos con material militar destinado a Israel, y el día antes de Nochebuena, aprovechando que la gente estaba disfrutando con sus familias, el Gobierno pisoteó el embargo autorizando una nueva compra de armas al Estado terrorista de Israel», aseguró.

Montero sostuvo que lanzan esta iniciativa «para exigir que Europa deje de comerciar con genocidas» así como «la ruptura total de las relaciones también militares y diplomáticas».

Por su parte, la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, se mostró partidaria de esta iniciativa en una conexión en línea con el acto en la que aseveró que «Palestina, con su sacrificio, nos está dando la oportunidad de limpiar nuestro historial como europeos, no solo del pasado, sino también del presente».

«Apuesto a que no tardaremos mucho en conseguir un millón de firmas para esta iniciativa, (…) no creo que un millón de firmantes sea un récord imposible de alcanzar», señaló. EFE

