Alianza Lima arriba a Uruguay con el histórico Guerrero y el recién incorporado Girotti

2 minutos

Montevideo, 7 ene (EFE).- El peruano Alianza Lima arribó este miércoles a Uruguay para jugar la Serie Río de la Plata y lo hizo con una plantilla de 29 jugadores entre los que se encuentran el histórico Paolo Guerrero y el recientemente incorporado Federico Girotti.

En horas de la mañana, los dirigidos por el argentino Pablo Guede llegaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco de la ciudad de Montevideo, donde el sábado 10 de enero harán su estreno disputando un amistoso frente al argentino Independiente.

Dicho juego se llevará a cabo en el Parque Alfredo Víctor Viera desde las 21:00 hora local (00:00 GMT del domingo) y será el primero de los tres que el club peruano disputará en la capital uruguaya.

El segundo será el 14 de enero ante el argentino Unión, en el Parque Federico Omar Saroldi, a las 18:15 hora local (21:15 GMT). En tanto, el tercero será 18 de enero frente al chileno Colo Colo, nuevamente en el Parque Viera, a las 21:00 hora local (00:00 GMT).

Los convocados por el cuerpo técnico para jugar dichos encuentros son los porteros Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz y Fabrisio Mesías; y los defensores Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velázquez, Miguel Trauco y Cristian Carbajal.

También, los centrocampistas Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Edyc Castillo, Piero Cali y Jairo Vélez, así como también los atacantes Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero y Geray Motta.

Exfutbolista de River Plate y Talleres, el argentino Girotti se convirtió en nuevo refuerzo de Alianza Lima el pasado 30 de diciembre, mientras que el 3 de enero se sumó el equipo el central uruguayo Mateo Antoni, campeón del Mundial sub-20 con la Celeste en 2023.

En tanto, el histórico Guerrero renovó su contrato días atrás, al igual que lo hizo Alan Cantero. Por su parte, Marco Huamán renovó su vínculo hasta 2027 y fue cedido a Cienciano. EFE

scr/arh