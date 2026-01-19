Alianza Lima cierra su pretemporada en Uruguay con victoria ante Colo Colo

Montevideo, 18 ene (EFE).- Alianza Lima cerró este domingo su pretemporada en Uruguay con un triunfo por 2-3 sobre Colo Colo en un emocionante partido jugado en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo.

El equipo dirigido por Pablo Guede recuperó la sonrisa luego de perder por idéntico 2-1 ante los equipos argentinos Independiente y Unión de Santa Fe.

A los 33 minutos, el delantero peruano Paolo Guerrero, quien cumplió 42 años el pasado 1 de febrero, puso en ventaja a Alianza Lima. El máximo goleador en la historia de la selección Blanquirroja aprovechó una maniobra de Erick Castillo por la izquierda y resolvió con un remate desde afuera del área.

Ya en la segunda parte, cuando se jugaban 71 minutos, el argentino Javier Correa puso el 1-1 parcial, aunque Colo Colo prácticamente no pudo saborearlo debido a que Luis Ramos anotó apenas tres minutos después y puso nuevamente en ventaja al equipo peruano.

Los de Fernando Ortiz no se dieron por vencidos y otra vez igualaron de nuevo a través de un cabezazo de Correa a los 81 minutos.

Y en un partido en el que no hubo tregua, Alianza Lima se quedó con la victoria apenas dos minutos más tarde. Alan Martín Cantero puso el 2-3 con un golazo desde afuera del área.

Cerrada su participación en la Serie Río de la Plata, Alianza Lima se medirá en un amistoso el 24 de enero con Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, en su estadio del distrito limeño de La Victoria.

El 30 de enero debutará en la Liga de Perú frente a Sport Huancayo.

Colo Colo se quedará en Montevideo para jugar el 21 de enero un nuevo amistoso, esta vez contra Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo.

La Serie Río de la Plata continuará este lunes con un partido, en el que el Racing uruguayo se medirá con Universidad de Concepción. EFE

