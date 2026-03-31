Alianza opositora considera clave la presencia de EE.UU. para «la transición» en Venezuela

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Caracas, 30 mar (EFE).- La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), saludó este lunes la reanudación oficial de las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que considera clave para el proceso de «transición hacia la democracia» en el país.

En la red social X, la alianza antichavista dijo que se trata de un «hito importante en la ruta de trabajo en unidad por la libertad, la democracia y la reinstitucionalización» de Venezuela.

«Este paso se inscribe en un proceso más amplio que acompañamos y respaldamos: la estabilización, la recuperación y la transición hacia la democracia plena», señaló la PUD, en referencia al plan de tres fases del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloque agregó que, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con EE.UU., Venezuela «podrá consolidar alianzas clave y avanzar con visión clara hacia el futuro, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho».

La embajada aseguró este lunes que buscará vincular a empresarios de ambos países, así como comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad civil de Venezuela.

El equipo de la legación estadounidense indicó que retomar las operaciones da la oportunidad de hacer el trabajo diplomático fundamental, así como abrir oportunidades de empleo en la sede diplomática.

Igualmente, señaló que seguirá reconstruyendo sus instalaciones para brindar servicios consulares «en un futuro».

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la embajada en EE.UU., custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Delcy Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019. EFE

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