Alianza y Firpo deciden al nuevo campeón de El Salvador

2 minutos

San Salvador, 19 dic (EFE)-. El Alianza, dirigido por el técnico argentino Ernesto Corti, y el Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, disputarán el sábado la final del Torneo Apertura en el fútbol de El Salvador.

El equipo de Corti, actual campeón nacional, llega a esta instancia tras dejar en el camino al Municipal Limeño en los cuartos de final y al Cacahuatique en las semifinales.

En la fase regular, el Alianza se mantuvo entre los cinco primeros lugares de la tabla, concluyendo en el tercer puesto, con 44 puntos, los mismos del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), pero con peor cuota goleadora.

Entre tanto, los Toros del Firpo despidieron al Platense en los cuartos de final y a los Emplumados del Águila en las semifinales.

Alianza, equipo representativo de la capital salvadoreña, y Firpo, procedente del caluroso departamento de Usulután (oriente), tienen dos de las mayores aficiones del fútbol local, por lo que se espera que el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González reviente de aficionados.

Alianza disputará su final número 28, luego de obtener el título 19 para su historia en el Clausura 2025 al vencer en tanda de penales al Municipal Limeño, con lo que igualó al FAS en títulos y dejó en el segundo lugar al Águila.

El Firpo no llegaba a una final desde 2013, año en que ganó su décima corona tras derrotar 3-0 al FAS.

Corti contra Solano

El argentino Corti, de 62 años, quien condujo en mayo pasado al Alianza a su título número 19, suma como director técnico en El Salvador la cifra de cinco coronas: cuatro ligas y una copa con tres equipos diferentes.

Con el Santa Tecla, donde militó el uruguayo Sebastián Abreu, ganó dos ligas y una copa, mientras que con Águila agregó una liga a su palmarés.

Entre tanto, Solano, de 69 años, es el primer técnico costarricense en jugar una final en El Salvador y su experiencia en el fútbol nacional es de 26 partidos dirigidos en el actual torneo, con 18 victorias. EFE

