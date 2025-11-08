Aliyev celebra con una parada militar el quinto aniversario de la victoria sobre Armenia

Bakú, 8 nov (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, celebró hoy con una gran parada militar el quinto aniversario de la victoria sobre Armenia en la segunda guerra de Nagorno Karabaj, de 44 días, que supuso la recuperación de los territorios azerbaiyanos ocupados por los armenios durante tres decenios.

«El patriotismo y las cualidades morales fueron unos de los principales factores de nuestra gloriosa victoria», dijo Aliyev en su alocución desde la tribuna de la plaza de la Libertad, donde estuvo acompañado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El mandatario anfitrión tuvo sentidas palabras de agradecimiento hacia Erdogan.

«Sus palabras (las de Erdogan) durante la guerra: ‘Azerbaiyán no está solo, Turquía apoya a Azerbaiyán’, enviaron un potente mensaje al mundo entero. El pueblo azerbaiyano jamás olvidará este apoyo fraternal”, dijo Aliyev.

Añadió que la participación del personal militar turco en el desfile militar de hoy es otra manifestación de unidad» entre Azerbaiyán y Turquía.

Aliyev destacó que «hoy Azerbaiyán no depende económicamente de ningún país», lo que le ha dado una «gran fortaleza política».

«Gracias a la exitosa implementación de proyectos de energía y transporte, nos hemos convertido en un país indispensable para muchos Estados, para una vasta geografía», subrayó.

En su intervención, Erdogan destacó que la victoria azerbaiyana «no solo puso fin a una flagrante injusticia, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la región».

«Hoy celebramos juntos el quinto aniversario de la monumental victoria que puso fin a 30 años de ocupación. Felicito a las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán. Felicito de todo corazón a mi hermano Ilham Aliyev, artífice y líder de esta gran victoria, y le deseo nuevos éxitos», dijo.

Según Erdogan, esa victoria no fue un fin en sí mismo, «sino un hito importante en el camino hacia una paz duradera en el Cáucaso».

El presidente turco se mostró «sumamente optimista» respecto a una paz sostenible, destacó las medidas que Aliyev está tomando en este sentido y afirmó que observa con atención las «audaces iniciativas» del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en esa misma dirección.

«Nos llena de orgullo ver a nuestras victoriosas Fuerzas Armadas marchando tras nuestros hermanos azerbaiyanos y turcos, y contemplar el cielo en el que resuenan el sonido de los cazas JF-17, símbolo de nuestra amistad que se fortalece año tras año», afirmó el primer ministro paquistaní.

Sharif recordó que su país «apoyó incondicionalmente a Azerbaiyán en la lucha por la liberación de sus tierras y seguirá haciéndolo».

«La victoria de Azerbaiyán en Karabaj también trajo esperanza de justicia para otros pueblos que luchan por su soberanía y su futuro, incluyendo al valiente y fuerte pueblo de Gaza y al pueblo de Jammu y Cachemira, territorio ocupado ilegalmente por la India», enfatizó. EFE

