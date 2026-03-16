Allanamientos y varios capturados en la primera jornada del toque de queda en Ecuador

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Quito, 16 mar (EFE).- La primera jornada del toque de queda nocturno en parte de Ecuador, que terminó la madrugada de este lunes, se saldó con allanamientos estratégicos y varias personas capturadas, informaron las autoridades.

El toque de queda, que afecta a cuatro de las 24 provincias de Ecuador y se mantendrá hasta fin de mes, se ha decretado en el marco de la «guerra» contra el crimen organizado y la inseguridad desplegada por el Gobierno de Daniel Noboa.

El ministro del Interior, John Reimberg, publicó en X vídeos donde se aprecia a unos 26 aprehendidos durante el toque de queda nocturno, que comenzó el domingo a las 23.00 hora local (04:00 GMTdel lunes) y terminó a las 05:00 hora local (10:00 GMT) de este lunes, en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

De su lado, la Policía publicó que «se logró la aprehensión de varios ciudadanos, entre ellos un sujeto por tenencia y porte de arma de fuego, así como la aprehensión de un individuo en posesión de sustancias sujetas a fiscalización», y de varias personas más por violar las restricciones de movilidad.

Las autoridades habían advertido que durante el toque de queda solo podían circular elementos de las fuerzas de seguridad y personal de salud, y que quien incumpliese la disposición se enfrentaría a entre uno y tres años de prisión.

A primera hora de este lunes, la Policía indicó que se encuentran recopilando la información para confirmar la razón de las capturas, así como el número definitivo durante la primera jornada de la medida, para la que fueron desplegados más de 75.000 policías y militares.

Poco antes de iniciar el toque de queda, Reimberg dijo el domingo que habían encargado las fuerzas del orden el «uso necesario, progresivo, de la fuerza contra los grupos criminales y sus economías», y subrayó que cuentan con el apoyo internacional para las operaciones.

«Sé que hay una parte de los ecuatorianos que están preocupados de que ciertos grupos o delincuentes o criminales puedan haberse cambiado de provincia. Todo lo tenemos mapeado, toda la información la estamos manejando, así que vamos a golpear a todos estos grupos en estos quince días», subrayó.

Comentó que en una segunda fase podrían disponer el toque de queda en otras provincias.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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