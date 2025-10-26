Alonso: Sabíamos que los frenos se iban a sobre-calentar, hubo problemas de refrigeración

2 minutos

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que se tuvo que retirar este domingo, por un problema de frenos, en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que sabían que éstos «se iban a sobre-calentar» y que tuvo «problemas para refrigerarlos».

«Ya llevábamos manejando durante las primeras quince vueltas en el reparto de los frenos; y no tuvimos bastante refrigeración», explicó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, tras la carrera de este domingo en la capital de México.

«También llevaba tocado el alerón delantero por le follón del principio, pero no creo que perdiera tanto ritmo por ello. El problema es que la gente se salta curvas, lo que es normal en estos casos, para evitar situaciones peores, pero la FIA (Federación Internacional del Automóvil) mira para otro lado», dijo el ovetense, en una interminable segunda juventud a los 44 años.

«Al final no sirve de nada cumplir las normas, porque la gente se saltó las tres primeras curvas y no hubo sanciones», explicó el genial piloto asturiano este domingo en México, donde sufrió el quinto abandono de la temporada.

«En la salida no se pusieron las cosas de nuestra parte y el ‘pit stop’ tampoco fue bueno. Ahora tenemos que intentar mejorar la fiabilidad para ver si podemos puntuar en alguna de las cuatro pruebas que quedan», comentó Alonso, que, en espera de que el estelar ingeniero inglés Adrian Newey le pueda diseñar un coche ganador con miras a 2026, sigue ocupando la duodécima plaza -con 37 puntos- de un Mundial en el que su mejor puesto es el quinto que logró en Hungría, donde hace 22 años logró su primer triunfo en la F1. EFE

arh